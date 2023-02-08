«Пришли фото голой сестры»: история экс-силовика, собиравшего снимки обнаженных детей по всей России (18+)

Корреспондент NGS42.RU Александр Левчук рассказывает, как педофил втирался в доверие, почему у него это так легко получалось и что делать родителям, чтобы избежать подобных ситуаций.

Первые 25 лет жизни антигероя этой истории прошли довольно активно. Он успел получить образование в техникуме, отслужить в армии, устроиться в местную ФСИН и уволиться оттуда, устроиться охранником в одном из ТРЦ Новокузнецка, дважды жениться, стать отцом двоих детей: мальчика и девочки. Именно рождение в семье последнего ребенка и возникшие на фоне этого проблемы секса с женой подтолкнули его к совершению целой серии преступлений против несовершеннолетних. Искать возможности удовлетворения он пошел в интернет.

