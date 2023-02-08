«Пришли фото голой сестры»: история экс-силовика, собиравшего снимки обнаженных детей по всей России (18+)

«Привет, познакомимся? Мне 13 лет, и я недавно переехала к вам в город, расскажи о себе», — примерно с этих слов новокузнецкий педофил Николай К. начинал общение с детьми в соцсетях. На протяжении почти четырех лет бывший фсиновец, сам являющийся отцом дошколят, заводил дружбу с несовершеннолетними, вынуждая их присылать фотографии своих половых органов. Порой дело доходило до шантажа: одной из жертв извращенца пришлось переехать, чтобы уйти от позора. Чувствуя безнаказанность, он даже вынудил подростка переспать с проституткой, при этом сам был наблюдателем процесса.
Корреспондент NGS42.RU Александр Левчук рассказывает, как педофил втирался в доверие, почему у него это так легко получалось и что делать родителям, чтобы избежать подобных ситуаций.
Первые 25 лет жизни антигероя этой истории прошли довольно активно. Он успел получить образование в техникуме, отслужить в армии, устроиться в местную ФСИН и уволиться оттуда, устроиться охранником в одном из ТРЦ Новокузнецка, дважды жениться, стать отцом двоих детей: мальчика и девочки. Именно рождение в семье последнего ребенка и возникшие на фоне этого проблемы секса с женой подтолкнули его к совершению целой серии преступлений против несовершеннолетних. Искать возможности удовлетворения он пошел в интернет.
— С осени 2014 года он начал просматривать сообщества в соцсетях, посвященные теме инцеста, и сайты, так или иначе связанные с этим. Там он узнал, что взрослые люди относительно легко вступают в переписку с детьми, представляясь их ровесниками, получают интимные снимки от них и таким образом удовлетворяют свои сексуальные потребности. Создав фейковые страницы, он на протяжении трех лет познакомился с 61 ребенком, от которых впоследствии получил фотографии, совершив таким образом серию преступлений, — рассказывает следователь по особо важным делам СУ СКР по Кузбассу, майор юстиции Елена Имаева.
Мальчик, девочка — какая разница?
Педофил разработал несколько схем общения с детьми, каждый раз выбирая ту, которая подходила под возраст жертвы. Например, девочкам от шести до десяти лет он писал сообщения в соцсетях с фейковых страниц от имени девушек. Им он представлялся фотографом или представительницей модельной школы из Москвы. Николай внушал ребенку, что он идеально подходит для кастинга на роль фотомодели в детский журнал. В силу своего возраста детсадовцы и школьницы верили, что им выпал шанс прославиться, и тут же отправляли ему фотографии, которые он просил для якобы составления портфолио.
Когда общение заходило далеко, извращенец просил сделать снимки на веб-камеру, уточняя, куда нужно повернуться и какую позу принять. Если ситуация складывалась для него совсем удачно, то он связывался с ребенком по видеосвязи, при этом скрывая свое лицо и голос, объясняя это поломкой камеры и микрофона. Видя, что будущая «модель» ему полностью доверяет, он предлагал раздеться до белья, поясняя, что бывают рекламные съемки детских трусиков. Если и это получалось, то он писал, что осталось пройти еще одну, последнюю «проверку».
Он присылал фотографию, на которой была изображена девушка с половыми органами мужчины, и тут же, пока несовершеннолетний был в шоке от увиденного, объяснял, будто молодой человек со снимка обманул представителей агентства и теперь все те, кто хочет попасть в их модельный дом, должны присылать кадры без одежды. Получив желаемое, он заканчивал разговор.
Для девочек от 10 до 12 лет — старше его не интересовали, он применял другой способ обмана. Перед тем как впервые написать потенциальной жертве, извращенец изучал их профили в соцсетях, обращая внимание на интересы, музыкальные вкусы, хобби, увлечения спортом. После приветствия он говорил школьнице, что является ее ровесницей, недавно переехавшей в город и мечтающей найти себе подружек. При этом для оформления фейковых страниц он использовал снимки своих предыдущих жертв.
— Он обсуждал с ними аниме, спорт, танцы, что угодно, что якобы совпадало с его собственными интересами. Затем он спрашивал, какие отношения с родителями, выясняя, насколько они близки. Если понимал, что школьницы ничего не расскажут родственникам, постепенно начинал задавать более личные вопросы.
Чаще всего он, имитируя стеснение и стыд, говорил, что у «нее» якобы начали расти волосы на половых органах и предлагал обменяться снимками. Получив кадры, он, как правило, терял интерес и спустя какое-то время отправлял доверчивого ребенка в черный список. Все полученные фотографии и видео он оставлял, чтобы по той же схеме их снова использовать с другими девочками.
Но всё же большую тягу извращенец испытывал к мальчикам. Ему удалось обмануть и получить снимки половых органов 36 ребят в возрасте от 12 до 15 лет. Здесь схема обмана была примерно та же: от имени девочки он писал со страницы, которую предварительно редактировал под интересы и город проживания ребенка. В первом же сообщении он заявлял, что хочет познакомиться, так как школьник ему понравился. Доверчивые подростки в пубертатном периоде даже не сомневались в написанном, так как эти заявления Николай подтверждал фотографиями обнаженных девочек, которые получал ранее.
Естественно, что одними переписками он не ограничивался. Взамен он просил мальчика возбудить себя и сфотографировать член, при этом кадр нужно было выставить так, чтобы на снимке было видно и лицо.
Фантазия не знала границ
Чем дальше — тем более извращенные мысли посещали голову педофила. Как-то раз он заставил подростка сфотографировать его возбужденный половой орган на фоне четырехлетней сестры, а затем принудил раздеть и ее. Подросток отказывался, но был вынужден это сделать, так как Николай запугал ребенка, пообещав разослать полученные им ранее кадры всем друзьям школьника.
Со временем он становился довольно жестким с теми, с кем вступал в переписку. Получив первые кадры от ребенка, он понимал, что можно манипулировать и дальше, выдвигая новые условия для фотографии: требовал встать в нужную позу, раздвинуть половые органы, возбуждать себя на камеру и так далее. Если угрозы не помогали, начинал оскорблять ребенка. И если сильно обижался, то приводил угрозу в действие, рассылая снимки близким мальчика или девочки.
— Нам удалось выяснить один случай, когда он разослал фотографии обнаженного 13-летнего мальчика его друзьям. Реакция сверстников была такой, что родители приняли решение переехать в другой город, чтобы спасти психику ребенка, который очень тяжело всё это переживал. Из-за этого эпизода и других впоследствии осужденному удалось вменить распространение детской порнографии, — вспоминает ход следствия Имаева.
Но, помимо этого, удалось доказать и его причастность к другому преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетних — организацию интимной встречи.
Долгое время он, как обычно, от имени девочки-школьницы общался с местным подростком и в какой-то момент предложил ему встретиться и переспать. При этом он выдвинул условие — смотреть за их соитием будет его знакомый, так как «она» якобы остерегается молодого человека. Когда тот согласился, Николай нашел проститутку, заплатил за ей за секс, пояснив, что «обслуживать» клиента она должна будет при нем. Встреча проходила в подъезде. После того как школьник испытал оргазм, извращенец без лишних слов увел девушку легкого поведения. От дальнейших встреч при свидетелях 15-летний подросток отказался, на этом их общение прекратилось.
Хороший отец
Карта преступлений Николая обширна. Фотографии и видео от детей он получал из родного Новокузнецка и других городов Кузбасса, а также Бурятии, Владивостока, Иркутска, Татарстана, Башкортостана, Амурской области, Читы, Удмуртии, Тюмени, Архангельска, Краснодара. В переписки он вступал при первой же возможности, в том числе на работе и порой в присутствии жены, пока та укладывала спать их общих детей в соседней комнате. Но к 2018 году мужчина перестал растлевать подростков, так как интимные отношения с супругой вернулись в прежнее русло.
Почти два года он спокойно жил и считал, что для него история на этом закончилась, пока на него не вышли силовики. Следствию удалось найти семь страниц мужчины, с которых он вел переписки, сохранившиеся в данных сайта, еще несколько были заблокированы администрацией соцсети. Получив к ним доступ, следствие начало изучать сотни материалов, которые можно было отнести к детской порнографии.
Примечательно, что своих детей, как установило следствие, новокузнечанин не трогал. Наоборот, он не раз заявлял, что всё делал, чтобы оградить их от подобных себе извращенцев. Сын и дочь мужчины по направлению следствия общались с экспертами, в том числе с психологом, которые подтвердили слова Николая. Сам он говорил, что те, кто находился по другую сторону экрана, были ему безразличны и никаких угрызений совести от растления он не испытывал.
— Я — хороший отец, а сколько тем детям, с кем я переписываюсь, кто они, чем живут, мне не важно и не интересует, — цитирует следователь слова Николая, сказанные им во время одного из допросов.
Поначалу он отказывался сотрудничать со следствием, уверяя, что всегда думал, будто общается с людьми старше 14 лет, ведь это обязательное условие при регистрации в соцсетях, но когда переписки вскрылись и он понял, что отвертеться не выйдет, дал признательные показания. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него сексуальное отклонение — педофилию. В итоге дело ушло с целой серией обвинений:
- насильственные действия сексуального характера лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, — 22 эпизода;
- развратные действия, жертвами которых стали более двух лиц, — 22 эпизода;
- изготовление детской порнографии с участием детей до 14 лет — 7 эпизодов;
- изготовление детской порнографии — 2 эпизода;
- распространение детской порнографии — 2 эпизода;
- половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, — 1 эпизод.
Суд признал бывшего фсиновца вменяемым и отправил его не только в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев, но и обязал встать на учет психолога в месте отбывания наказания.
Как уберечь ребенка?
Следователь по особо важным делам СУ СК по Кузбассу Елена Имаева дала несколько советов родителям малолетних детей, которые помогут уберечь их от извращенцев:
- Больше проводите времени и общайтесь с ребенком, делайте ему комплименты. Недолюбленные дети становятся легкой жертвой педофилов, которые входят в доверие, пару раз назвав его банально «красивым» или «интересным». Мальчики и девочки должны слышать это от своих близких.
- Убедите ребенка, что с любой проблемой можно справиться вместе и не надо бояться осуждения со стороны родителей, которые должны быть его первыми друзьями.
- Научите ребенка проверять своих собеседников, с которыми они знакомятся в интернете. Если человек не может сделать фото или видео по просьбе, это повод задуматься.
- Постоянно контролировать соцсети ребенка нельзя, но нужно знать круг его общения. Нельзя втайне от сына или дочери читать его сообщения, раз уличив в этом родителя, доверие будет потеряно, возможно, безвозвратно.
- Верный признак того, что уже что-то произошло — удаление страницы. В таком случае важно убедить ребенка, что он в этом не виноват, и если факты, подобные выше описанным, будут подтверждены, лучше обратиться в правоохранительные органы.
- Следите за подписками ребенка, знайте, в каких группах и сообществах он состоит.