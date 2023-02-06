Обвиняемого в убийстве 24-летней сибирячки отправили в психбольницу — после лечения его ждет суд

Уходя с места преступления, мужчина прихватил с собой мобильный телефон жертвы за 60 тысяч рублей. Его задержали несколько месяцев спустя, благодаря в том числе записи с камеры видеонаблюдения. В результате Дмитрия Г. обвинили в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), и в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Летом 2022 года дело поступило в суд.



Его бывшая жена, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту НГС, что у экс-супруга были большие проблемы с алкоголем: по ее словам, выпив спиртное, он становился неуправляемым и неадекватным.

