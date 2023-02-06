Обвиняемого в убийстве 24-летней сибирячки отправили в психбольницу — после лечения его ждет суд

Новосибирский областной суд отправил на принудительное лечение 30-летнего Дмитрия Г., которого обвиняют в сексуальном насилии и убийстве 24-летней девушки.
Трагедия произошла 20 октября 2021 года в Ленинском районе. По версии следствия, в районе остановки «Школа
— С целью сокрытия преступления и в дальнейшем привлечения в уголовной ответственности у мужчины возник умысел на убийство. Обвиняемый сдавил органы шеи потерпевшей, перекрыв доступ воздуха в ее легкие, пока не наступила смерть последней, — сообщали в Следственном комитете.
Уходя с места преступления, мужчина прихватил с собой мобильный телефон жертвы за 60 тысяч рублей. Его задержали несколько месяцев спустя, благодаря в том числе записи с камеры видеонаблюдения. В результате Дмитрия Г. обвинили в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), и в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Летом 2022 года дело поступило в суд.
Его бывшая жена, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала корреспонденту НГС, что у экс-супруга были большие проблемы с алкоголем: по ее словам, выпив спиртное, он становился неуправляемым и неадекватным.
— Я неоднократно вызывала полицию в таких случаях. В какой-то момент стало страшно за детей и за себя. В трезвом состоянии — идеальный муж и отец, а как подопьет — просто невменяемый, — рассказала женщина.
Во время судебного процесса Дмитрия Г. направили на психолого-психиатрическую экспертизу. В результатах исследования говорится, что после преступления у мужчины развилось психическое расстройство, при этом в момент убийства он отчетливо осознавал свои действия, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
— Ему назначили принудительное лечение, и где-то через полгода медики будут смотреть на результаты. Если, образно говоря, его вылечат, то снова отдадут под суд, чтобы установить виновность и назначить наказание, — отметил собеседник.
На сайте Новосибирского областного суда в картотеке по делу Дмитрия Г. есть запись о решении — «применены меры принудительного медицинского характера».
В ноябре областной суд приговорил 22-летнего студента за кровавую расправу над одногруппником, к которому ушла его девушка. Студентка в итоге покончила с собой, а молодого человека отправили в колонию строгого режима на 16 лет.