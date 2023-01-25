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«Куда ты бабки дела?» 26-летняя красотка оставила людей без денег и жилья, пообещав доход с инвестиций на бирже

Блогер делала «денежные медитации» и обещала «грамотное инвестирование»

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Видео: Елена Вахрушева / 76.RU

На всю Россию прогремел скандал: 26-летняя Татьяна Фомичева из Рыбинска (Ярославская область) призналась в создании финансовой пирамиды. В нее оказались втянуты десятки человек по всей стране. Многие из них брали крупные кредиты и отдавали Татьяне, чтобы та использовала эти деньги на бирже.

Девушке доверяли, потому что она изображала из себя финансового эксперта и жила на широкую ногу. В личном блоге Татьяна постоянно делилась новостями с биржи, выводила на чистую воду финансовых мошенников и создателей других пирамид, а также делилась подробностями своей роскошной жизни.

Многие пострадавшие — ее знакомые и друзья. Они узнали о том, что втянуты в махинации, за день до Нового года — 31 декабря 2022-го. Наши коллеги из 76.RU поговорили с теми, кто доверился Татьяне. Почитайте их эксклюзивные истории. А полную историю о том, как всё было, смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

После того как блогер написала явку с повинной, полиция возбудила уголовное дело. За неделю в полицию обратилось около 40 пострадавших. При этом в чатах участников пирамиды около 400 человек.

— Следователем МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ, в отношении местной жительницы, которая подозревается в создании финансовой пирамиды, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДеньгиФинансовая пирамида
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