«Куда ты бабки дела?» 26-летняя красотка оставила людей без денег и жилья, пообещав доход с инвестиций на бирже

На всю Россию прогремел скандал:
Девушке доверяли, потому что она изображала из себя финансового эксперта и жила на широкую ногу. В личном блоге Татьяна постоянно делилась новостями с биржи, выводила на чистую воду финансовых мошенников и создателей других пирамид, а также делилась подробностями своей роскошной жизни.
Многие пострадавшие — ее знакомые и друзья. Они узнали о том, что втянуты в махинации, за день до Нового года — 31 декабря
После того как блогер написала явку с повинной, полиция возбудила уголовное дело. За неделю в полицию обратилось около 40 пострадавших. При этом в чатах участников пирамиды около 400 человек.
— Следователем МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ, в отношении местной жительницы, которая подозревается в создании финансовой пирамиды, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.