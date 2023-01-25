Водителя фуры будут судить за ДТП, в котором погиб водитель маршрутки и пострадали 4 пассажира

Прокуратура Новосибирской области направила в Ордынский районный суд уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло летом 2022 года.
Водителя фуры обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).
Как передает прокуратура НСО, ночью 8 августа 2022 года водитель грузовика Howo съехал на второстепенную дорогу с трассы
По версии обвинения, водитель нарушил ПДД, не убедился в безопасности маневра и начал выезжать задним ходом на трассу. Во время маневра фура столкнулась с автомобилем марки «Мерседес-Бенц Sprinter 3». Это была маршрутка, которая перевозила 10 пассажиров, она двигалась со стороны поселка Ордынское в Новосибирск.
Водитель маршрутки от полученных травм скончался на месте, а четыре пассажира получили тяжкий вред здоровья. В Ордынском районном суде уголовное дело рассмотрят по существу.
Утром 24 января на Северном объезде столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мицубиси». В результате ДТП скорая помощь загорелась и погибли 4 человека. Следователи завели уголовное дело, которым заинтересовался глава следкома Александр Бастрыкин.