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На туристический кластер в НСО потратят 11 миллиардов рублей: в «Обских парках» появятся гостиницы и кемпинги

Объекты возведут на прибрежных территориях в нескольких районах региона

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В регионе построят гостиницы и кемпинги

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В Новосибирской области планируют создать туристический кластер «Обские парки». Сумму строительства объектов для него оценили в 11 миллиардов рублей.

— Кластер «Обские парки» планируют создать на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов, общая сумма инвестиций составит 11 миллиардов рублей. По плану для улучшения туристской инфраструктуры в этих зонах будут построены гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом, — сообщает официальный Telegram-канал правительства Новосибирской области.

Работу над кластером ведет региональное Министерство экономического развития и федеральная корпорация «Туризм.рф». Работа над проектом намечена на 2024 год. К реализации могут привлечь инвесторов.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске появился пляж, который получил «Синий флаг» — высшую категорию нового российского стандарта качества и безопасности. Смотрите в обзоре Стаса Соколова, как выглядит это место отдыха.

ГостиницаИнвесторКемпингКластер
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