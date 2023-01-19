На туристический кластер в НСО потратят 11 миллиардов рублей: в «Обских парках» появятся гостиницы и кемпинги

В Новосибирской области планируют создать туристический кластер «Обские парки». Сумму строительства объектов для него оценили в 11 миллиардов рублей.
— Кластер «Обские парки» планируют создать на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов, общая сумма инвестиций составит
Работу над кластером ведет региональное Министерство экономического развития и федеральная корпорация «Туризм.рф». Работа над проектом намечена на 2024 год. К реализации могут привлечь инвесторов.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске появился пляж, который получил «Синий флаг» — высшую категорию нового российского стандарта качества и безопасности. Смотрите в обзоре Стаса Соколова, как выглядит это место отдыха.