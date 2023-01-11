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«Обещал взорвать Коммунальный мост и метро»: неадекватный новосибирец устроил переполох в пекарне

Мужчину задержали и передали полицейским

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Злоумышленник угрожал взорвать мост, но ему не поверили

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В Новосибирске неадекватный мужчина пришел в пекарню, начал приставать к покупателям, а потом заявил, что намерен взорвать весь город. О задержании дебошира НГС рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Охрану вызвали 10 января в половине девятого вечера в пекарню на улице Титова: там мужчина с явными признаками алкогольного опьянения устроил перфоманс, который напугал как работников заведения, так и других покупателей.

— Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было. До этого мужчина приставал к одной из покупательниц пекарни. Он уверял нас, что та забрала у него его взрывчатку, спрятала в свою сумку и не хотела отдавать, — рассказал сотрудник агентства безопасности.

По словам ГБРовцев, то, что нарушитель спокойствия пьян, не вызывало сомнения. Мужчину задержали и доставили в Ленинский отдел полиции. В случае возбуждения уголовного дела за ложное сообщение о минировании ему грозит полумиллионный штраф или принудительные работы на срок до трех лет.

Ранее НГС писал о подростке, который «заминировал» школу в Бердске. Он обиделся, что его не пустили туда по липовому удостоверению.

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