«Обещал взорвать Коммунальный мост и метро»: неадекватный новосибирец устроил переполох в пекарне

— Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было. До этого мужчина приставал к одной из покупательниц пекарни. Он уверял нас, что та забрала у него его взрывчатку, спрятала в свою сумку и не хотела отдавать, — рассказал сотрудник агентства безопасности.