«Обещал взорвать Коммунальный мост и метро»: неадекватный новосибирец устроил переполох в пекарне

В Новосибирске неадекватный мужчина пришел в пекарню, начал приставать к покупателям, а потом заявил, что намерен взорвать весь город. О задержании дебошира НГС рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Охрану вызвали
— Правонарушитель долго не хотел успокаиваться и обещал взорвать Коммунальный мост и метрополитен. Ни сумки, ни пакета, ни каких-либо других вещей при нем не было. До этого мужчина приставал к одной из покупательниц пекарни. Он уверял нас, что та забрала у него его взрывчатку, спрятала в свою сумку и не хотела отдавать, — рассказал сотрудник агентства безопасности.
По словам ГБРовцев, то, что нарушитель спокойствия пьян, не вызывало сомнения. Мужчину задержали и доставили в Ленинский отдел полиции. В случае возбуждения уголовного дела за ложное сообщение о минировании ему грозит полумиллионный штраф или принудительные работы на срок до трех лет.
Ранее НГС писал о подростке, который «заминировал» школу в Бердске. Он обиделся, что его не пустили туда по липовому удостоверению.