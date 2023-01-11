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Экстрасенсы и присяжные: что происходит в деле об убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

В судебном процессе допросили родителей погибшего подростка, подсудимый вину не признаёт

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В 2018-м предполагаемому убийце было 18 лет

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В Советском районном суде сегодня выслушали потерпевших по уголовному делу об убийстве 16-летнего школьника в кемпинге на пляже «Бумеранг», которое произошло 4,5 года назад. В зал заседаний, вопреки сложившейся практике, пустили и журналистов, но это не единственный необычный элемент криминальной драмы. Всё время, пока шло предварительное следствие, тема становилась источником для новостей регионального и федерального масштаба. Искать убийцу подростка пытались не только следователи, но и экстрасенсы, и, как ни странно, ясновидящие говорили то, что сегодня кажется похожим на правду.

В конце июня 2018 года 16-летний школьник Дима Абрамов вместе с семьей друзей отдыхал в кемпинге на пляже «Бумеранг», его родители в это время находились в родном Новокузнецке. Как следует из показаний, которые дала в суде его мама Елена Абрамова, 28 июня должен был стать последним днем отдыха, затем сын собирался вернуться домой — но вышло совершенно иначе.

— Мне позвонил супруг: ему позвонили с телефона сына, следователь, я так понимаю, и сказали, что наш ребенок убит. Муж сказал, чтобы я звонила Воиновым (друзьям семьи, с которыми отдыхал подросток. — Прим. ред.), — вспомнила Елена в ходе допроса в суде 10 января 2022 года. — Я позвонила Юле, но она ничего мне не смогла ответить. Сказала только: «Извини, не уберегла...» И больше я ничего не помню.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Потерпевшая Елена Абрамова дает показания

Видео: Анна Скок

16-летнего школьника убили рано утром. Он пошел в туалет, а вернулся в домик, уже зажимая руками страшные раны на шее. Одна из них, как позже установят эксперты-медики, оказалась смертельной.

На протяжении трех лет следователи публиковали фотороботы возможных подозреваемых, однако свидетелей, которые бы узнали на портретах живых людей, не находилось. В 2019-м Денис и Елена Абрамовы даже приняли участие в съемках телешоу «Последние 24 часа», где разобраться в причинах смерти их сына пытались экстрасенсы. В ходе съемок маги пришли к выводу, что накануне смерти Дима и его друг видели убийцу, который гулял с девушкой на пляже. Правда, злоумышленника ясновидящие описали расплывчато, а когда предполагаемого убийцу задержали, оказалось, что это совсем молодой человек.

В конце июня 2018 года подсудимый Иван Прудников был ненамного старше школьника Абрамова: ему едва исполнилось 18 лет, и, кстати, ни на один из фотороботов он не был похож. В кемпинге молодой человек подрабатывал охранником — правда, с которого числа и в течение какого времени, стороны обвинения и защиты так и не сошлись. Вину Прудников не признаёт.

По версии обвинения, Прудников разозлился на подростка, который сфотографировал его с подругой в интимный момент

По версии обвинения, Прудников разозлился на подростка, который сфотографировал его с подругой в интимный момент

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Как рассказывал в ноябре 2022 года адвокат подсудимого Владимир Бузюргин, юноша был трудоустроен лишь в июле 2018 года. При этом, по информации источника НГС, знакомого с ходом расследования, до официального оформления парень работал там же, в кемпинге, только получал деньги в черную, и на базе отдыха нашлось достаточно свидетелей, готовых подтвердить этот факт. Оценить обе эти версии — как и остальные доказательства — предстоит присяжным, и будет это непросто: стороны не сходятся даже в том, был ли парень в день убийства на территории кемпинга.

— Могу сказать то, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что Прудников в момент совершения преступления не мог находиться в месте совершения убийства, и мы попытаемся вам это доказать, — выступил перед присяжными адвокат Владимир Бузюргин.

По версии обвинения, Прудников как раз был в кемпинге, и не один, а с девушкой, которая также работала на базе отдыха.

— Между Прудниковым и погибшим произошла ссора на почве того, что накануне ночью потерпевший вместе со своим знакомым осуществлял фотосъемку Прудникова и его знакомой без ведома Прудникова, — рассказала о мотиве убийства прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.

Денис и Елена Абрамовы (в правой части фото) в момент убийства сына были в Новокузнецке. Их сын отдыхал в Новосибирске с друзьями семьи

Денис и Елена Абрамовы (в правой части фото) в момент убийства сына были в Новокузнецке. Их сын отдыхал в Новосибирске с друзьями семьи

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Так или иначе, но в 2021 году Прудников вместе со всей семьей переехал в Калининградскую область, где его и задержали. И гособвинитель, и адвокат активно высказывать свою позицию журналистам не спешат: любое неосторожное слово в итоге можно будет расценить как давление на присяжных.

10 января в процессе также описали место происшествия и то, как именно был убит подросток.

Адвокат Ивана Прудникова пообещал представить свои доказательства позже, его подзащитный тоже решил говорить ближе к концу процесса.

Вину он категорически не признаёт.

Присяжные зачастую приходят к мнению, прямо противоположному выводам предварительного следствия и позиции прокуратуры. Так, новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова СКР обвинял в убийстве соседа, но присяжные его оправдали. Надзорное ведомство обжаловало дело, но подсудимого оправдали снова.

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