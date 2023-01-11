Экстрасенсы и присяжные: что происходит в деле об убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

В конце июня 2018 года 16-летний школьник Дима Абрамов вместе с семьей друзей отдыхал в кемпинге на пляже «Бумеранг», его родители в это время находились в родном Новокузнецке. Как следует из показаний, которые дала в суде его мама Елена Абрамова, 28 июня должен был стать последним днем отдыха, затем сын собирался вернуться домой — но вышло совершенно иначе.

— Мне позвонил супруг: ему позвонили с телефона сына, следователь, я так понимаю, и сказали, что наш ребенок убит. Муж сказал, чтобы я звонила Воиновым (друзьям семьи, с которыми отдыхал подросток. — Прим. ред.), — вспомнила Елена в ходе допроса в суде 10 января 2022 года. — Я позвонила Юле, но она ничего мне не смогла ответить. Сказала только: «Извини, не уберегла...» И больше я ничего не помню.