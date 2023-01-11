Экстрасенсы и присяжные: что происходит в деле об убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

В Советском районном суде сегодня выслушали потерпевших по уголовному делу об убийстве
В конце июня 2018 года
— Мне позвонил супруг: ему позвонили с телефона сына, следователь, я так понимаю, и сказали, что наш ребенок убит. Муж сказал, чтобы я звонила Воиновым (друзьям семьи, с которыми отдыхал подросток. — Прим. ред.), — вспомнила Елена в ходе допроса в суде 10 января 2022 года. — Я позвонила Юле, но она ничего мне не смогла ответить. Сказала только: «Извини, не уберегла...» И больше я ничего не помню.
16-летнего школьника убили рано утром. Он пошел в туалет, а вернулся в домик, уже зажимая руками страшные раны на шее. Одна из них, как позже установят эксперты-медики, оказалась смертельной.
На протяжении трех лет следователи публиковали фотороботы возможных подозреваемых, однако свидетелей, которые бы узнали на портретах живых людей, не находилось. В 2019-м Денис и Елена Абрамовы даже приняли участие в съемках телешоу «Последние 24 часа», где разобраться в причинах смерти их сына пытались экстрасенсы. В ходе съемок маги пришли к выводу, что накануне смерти Дима и его друг видели убийцу, который гулял с девушкой на пляже. Правда, злоумышленника ясновидящие описали расплывчато, а когда предполагаемого убийцу задержали, оказалось, что это совсем молодой человек.
В конце июня 2018 года подсудимый Иван Прудников был ненамного старше школьника Абрамова: ему едва исполнилось 18 лет, и, кстати, ни на один из фотороботов он не был похож. В кемпинге молодой человек подрабатывал охранником — правда, с которого числа и в течение какого времени, стороны обвинения и защиты так и не сошлись. Вину Прудников не признаёт.
Как рассказывал в ноябре 2022 года адвокат подсудимого Владимир Бузюргин, юноша был трудоустроен лишь в июле 2018 года. При этом, по информации источника НГС, знакомого с ходом расследования, до официального оформления парень работал там же, в кемпинге, только получал деньги в черную, и на базе отдыха нашлось достаточно свидетелей, готовых подтвердить этот факт. Оценить обе эти версии — как и остальные доказательства — предстоит присяжным, и будет это непросто: стороны не сходятся даже в том, был ли парень в день убийства на территории кемпинга.
— Могу сказать то, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что Прудников в момент совершения преступления не мог находиться в месте совершения убийства, и мы попытаемся вам это доказать, — выступил перед присяжными адвокат Владимир Бузюргин.
По версии обвинения, Прудников как раз был в кемпинге, и не один, а с девушкой, которая также работала на базе отдыха.
— Между Прудниковым и погибшим произошла ссора на почве того, что накануне ночью потерпевший вместе со своим знакомым осуществлял фотосъемку Прудникова и его знакомой без ведома Прудникова, — рассказала о мотиве убийства прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин.
Так или иначе, но в 2021 году Прудников вместе со всей семьей переехал в Калининградскую область, где его и задержали. И гособвинитель, и адвокат активно высказывать свою позицию журналистам не спешат: любое неосторожное слово в итоге можно будет расценить как давление на присяжных.
10 января в процессе также описали место происшествия и то, как именно был убит подросток.
Адвокат Ивана Прудникова пообещал представить свои доказательства позже, его подзащитный тоже решил говорить ближе к концу процесса.
Вину он категорически не признаёт.
Присяжные зачастую приходят к мнению, прямо противоположному выводам предварительного следствия и позиции прокуратуры. Так, новосибирского тревел-блогера Анатолия Гомзякова СКР обвинял в убийстве соседа, но присяжные его оправдали. Надзорное ведомство обжаловало дело, но подсудимого оправдали снова.