«Конечно, каждый виноват: и прокурор, и адвокат»: топ-10 скандальных арестов в Новосибирске в 2022 году

Операцию по задержанию экс-прокурора органы до сих пор официально не комментируют. Источник НГС отмечал, что Фалилеева обвиняют в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» (бывшая Гусинобродская барахолка), за покровительство и уход от проверок.



Два дня спустя задержали бывшего заместителя Фалилеева Андрея Турбина. По версии следствия, он получил 3 миллиона рублей за помощь по уголовному делу: он пообещал смягчить обвинение подследственному и впоследствии отчитаться о ходе расследования и его итогах. Вместе с Турбиным арестовали предполагаемого взяткодателя — предпринимателя Сергея Белоуса.

