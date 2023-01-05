«Конечно, каждый виноват: и прокурор, и адвокат»: топ-10 скандальных арестов в Новосибирске в 2022 году

Аресты в 2022 году можно разделить на категории: задерживали сразу по несколько человек — бывших прокуроров, полицейских, ученых, адвокатов и
Не стрелял, а защищался?
Начало года ознаменовалось громкой новостью 2 января о задержании стрелка, от рук которого несколько лет назад погиб молодой человек у бара People’s на Вокзальной магистрали. Силовики искали подозреваемого больше трех лет и в результате нашли в Москве.
По версии следствия, новосибирец намеренно спровоцировал конфликт с компанией молодых людей, в результате чего выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Пуля попала в голову
У Ермолина своя версия: компания подошла к нему с претензиями. Возникла словесная перепалка. Новосибирец, видя численное превосходство оппонентов, достал пистолет, чтобы, по его словам, защититься. Слова Ермолина частично подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Сейчас дело рассматривает суд присяжных.
Прокурорские посадки
16 февраля силовики задержали бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Он руководил ведомством с 2015 по 2018 год.
Операцию по задержанию экс-прокурора органы до сих пор официально не комментируют. Источник НГС отмечал, что Фалилеева обвиняют в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» (бывшая Гусинобродская барахолка), за покровительство и уход от проверок.
Два дня спустя задержали бывшего заместителя Фалилеева Андрея Турбина. По версии следствия, он получил 3 миллиона рублей за помощь по уголовному делу: он пообещал смягчить обвинение подследственному и впоследствии отчитаться о ходе расследования и его итогах. Вместе с Турбиным арестовали предполагаемого взяткодателя — предпринимателя Сергея Белоуса.
В июле в Москве был задержан другой заместитель прокурора Новосибирской области — Любовь Кузьменок. До этого она месяц находилась в федеральном розыске как фигурант уголовного дела о получении крупной взятки.
Кузьменок позже заявила, что не знала о своем розыске, нигде не скрывалась, а пока ее искали, находилась в санатории в Республике Беларусь.
Стоять! Недвижимость!
11 апреля в Москве задержали новосибирского девелопера Михаила Обласова по делу о мошенничестве с муниципальной землей на 383 миллиона рублей. Считается, что предприниматель планировал покинуть территорию России.
По версии следствия, Обласов получил от мэрии земельный участок под создание садового товарищества, но впоследствии землю продал. Арест бизнесмена прогремел еще и потому, что ранее он занимал должность главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, а также являлся советником экс-губернатора Владимира Городецкого.
Другого девелопера — председателя совета директоров корпорации «Елка» Кирилла Ивантеева — арестовали в августе. Вместе с ним в следственный изолятор отправили бывшего главу бюро медико-социальной экспертизы Александра Захарьяна.
Официально обвинения в их адрес не предъявлены, но источник редакции в правоохранительных органах уверяет, что ситуация касается мошенничества с помещениями, которые сдавались в аренду бюро. Сумма ущерба, которая фигурирует в деле, — 37 миллионов рублей.
Дело ученых
30 июня в Новосибирске арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Задержание ученого вызвало широкий общественный резонанс, поскольку на тот момент у него была диагностирована четвертая стадия рака. Несмотря на тяжелое заболевание, Колкера поместили в следственный изолятор в Москве, где он впоследствии скончался.
Физика арестовали по подозрению в госизмене: якобы ученый мог передать важные данные во время поездок в Китай, где читал лекции местным студентам.
Несколько дней спустя в Новосибирске задержали физика Анатолия Маслова. Обвинения аналогичные. Результат — этап в Москву и заключение в Лефортово.
В Институте теоретической и прикладной механики им.
Директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка арестовали 5 августа. Его тоже обвинили в госизмене.
В институте ученый был заведующим лабораторией, где исследуют проблемы высокоскоростного полета. Его исследования связаны с экспериментальной аэротермодинамикой высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.
Наконец, 14 сентября был задержан заведующий лабораторией Института теплофизики им.
Адвокаты-обвиняемые
В августе силовики задержали адвокатов-супругов Наталью Юзжалину и Дмитрия Ефимова. Оба раньше по многу лет отработали в прокуратуре.
Обвинения в адрес юристов держатся в тайне: аресты не комментируют ни правоохранительные органы, ни защитники самих арестованных.
Источник редакции, знакомый с материалами расследования, намекнул, что муж и жена замешаны в передаче взяток за неправомерные решения судебных органов.
В настоящее время Дмитрий Ефимов находится в следственном изоляторе, Наталья Юзжалина — под домашним арестом.
Аты-баты, депутаты
21 сентября силовики задержали бывшего депутата регионального Законодательного собрания Юрия Зозулю, который сложил полномочия парламентария в 2019 году. Будучи депутатом, он занимал солидную должность — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. После занял пост генерального директора АО «РЗМ Технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех».
Зозулю арестовали по обвинению во взяточничестве. Он якобы получал незаконные вознаграждения от поставщиков, а также компаний, которые приобретали продукцию предприятия по завышенным ценам.
Действующего депутата Заксобрания Ивана Сидоренко задержали неделей раньше. Его как одного из руководителей строительной компании «Энергомонтаж» обвинили в мошенничестве с муниципальной землей. Якобы Сидоренко получил от мэрии участок под строительство торгового центра. Здание ТЦ так и не было построено, но землю депутат впоследствии выкупил по сниженной стоимости и возвел на ней многоэтажный жилой дом. Ущерб составил 163 миллиона рублей, которые Сидоренко возместил, едва против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас депутата судят в Центральном суде.
Олигарх Лаптев
Задержание депутата Заксобрания Владимира Лаптева стоит особняком в списке арестованных парламентариев хотя бы потому, что раньше он являлся членом Совета Федерации от Новосибирской области. А учитывая, что в региональном парламенте он был членом комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и к своим 60 годам накопил состояние за сотню миллионов рублей, его смело можно назвать местным олигархом.
Лаптева обвинили в получении взятки. По версии следствия, будучи председателем комиссии Заксобрания по экологии, он предложил одному из депутатов место своего заместителя в возглавляемом комитете. Взамен Лаптев получил зарплатную карту коллеги, на которую в течение года накапало около 900 тысяч рублей.
В настоящее время Владимир Лаптев находится в следственном изоляторе.
Уголовное дело «с запашком»
18 октября суд арестовал генерального директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко. Топ-менеджера обвинили сразу в трех экологических преступлениях — загрязнении воды, почвы, а также уничтожении и повреждении лесных насаждений: он якобы распорядился сливать отходы свинокомплекса в приток реки Амбы, что практически привело к экологической катастрофе. В мае редакция НГС писала, что из-за загрязнения вод в протоке погибла вся рыба.
Гавриленко уже сместили с поста гендиректора предприятия. Результатов расследования он дожидается в следственном изоляторе.
Полицейские под прицелом
Конец 2022 года определенно запомнится масштабной чисткой полицейских рядов. Задержание участкового за взятку в Нижней Ельцовке в конце ноября прошло относительно тихо и спокойно. Дальше — больше.
8 декабря стало известно о задержании пяти сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК или, по-старому, ОБЭП) межмуниципального отдела полиции «Новосибирский». Официально удалось подтвердить арест двоих из них — Алексея Пирского и Арамаиса Асланяна. Первого отправили в следственный изолятор, второго — под домашний арест.
Полицейских обвинили в вымогательстве взятки. Они якобы под видом борьбы с контрафактом изъяли часть товара у владельца магазина по продаже одежды и обуви. Вернуть обещали за 300 тысяч рублей, получили 200 тысяч, но под контролем сотрудников собственной безопасности.
Через неделю стало известно о задержании еще шестерых полицейских, связанных с работой по контролю за нелегальной миграцией. Среди арестованных оказалась даже начальник профильного отдела в Дзержинском районе.
Наконец, 22 декабря арестовали начальника ОБЭП Центрального района
Соратник Штельмаха
21 декабря Ленинский суд арестовал бывшего замначальника регионального управления ГИБДД Вячеслава Трещёва. На момент задержания он уже руководил «Центром организации дорожного движения» — организацией, которая занимается установкой фото- и видеосистем фиксации нарушений ПДД, распознавания лиц и
По версии следствия, Трещёв предложил одному из предпринимателей помощь в получении госконтрактов на установку дорожных камер. За свои услуги он запросил 1,5 миллиона рублей. При передаче 1 миллиона 200 тысяч бывший высокопоставленный автоинспектор был задержан с поличным.
Суд постановил отправить Трещёва в следственный изолятор. Расследование дела продолжается.