Организатора сгоревшего приюта отправили в СИЗО, какую меру изберут для инспектора МЧС? Следим онлайн за судом

Сегодня в Центральном районном суде Кемерова 31-летнему пастору Андрею Смирнову — владельцу сгоревшего приюта — изберут меру пресечения. Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

В зале суда находятся наши корреспонденты, мы будем рассказывать вам обо всём, что там происходит.