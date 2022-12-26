Организатора сгоревшего приюта отправили в СИЗО, какую меру изберут для инспектора МЧС? Следим онлайн за судом

После пожара был задержан владелец приюта — пастор евангельской христианской церкви в Гурьевске Андрей Смирнов. Через несколько часов после этого ему предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Следствие полагает, что
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Пожар в приюте для бездомных и наркозависимых «Доброе дело» на улице Таврической в Кемерове произошел ночью на
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Накануне Кузбасская митрополия выразила готовность помочь выжившим при пожаре. В частности, пострадавшим готовы помочь в реабилитации и оказать духовную поддержку.
— Что касается помощи реальной, то после одобрения врачей руководитель нашей социальной службы посетит тех, кто находится в больницах, для оказания духовной и душевной поддержки, узнает, что нужно для лечения и чем можно помочь по жизни. Если выжили реабилитируемые наркозависимые, то им предложат разместиться в одном из наших ребцентров, чтобы продолжить реабилитацию, — рассказал NGS42.RU руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.
Также Ланский сообщил, что в воскресенье, 25 декабря, во всех храмах прошли заупокойные службы по 22 погибшим. Кроме этого, церковь готова бесплатно отпеть погибших при необходимости.
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В нашем репортаже мы рассказывали, что происходило на месте пожара утром, в том числе были обнаружены тела двух погибших, которые скончались неподалеку от выхода из дома.
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Опергруппа центрального аппарата МЧС РФ, которая работает в Кемерове для выяснения причин произошедшего пожара, выдвинула новые версии причин трагедии. Окончательный вывод спасатели будут готовить совместно со следствием, но первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи уже считают маловероятной. Теперь одна из версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Источник NGS42.RU сообщил, что в воскресенье следствие допрашивало жену Смирнова. Также следствие с помощью кемеровской службы спасения забрало котел, которым отапливался дом, и найденный на месте пожара газовый баллон.
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Как сообщает наш корреспондент, в суде уже находятся пастор и его адвокат.
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Судья зашел в зал, заседание объявлено открытым.
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Адвокат Смирнова ходатайствовал об удалении СМИ на момент избрания меры пресечения, так как, по его словам, в процессе будут изучаться сведения о личной жизни обвиняемого и его семье.
Однако суд разрешил представителям средств массовой информации присутствовать.
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Смирнов заявил, что не хочет называть свой адрес, так как там его будут ждать СМИ. Судья на это ответил, что необходимо назвать.
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Выяснилось, что пастор женат. У него на иждивении находятся трое детей — 8 месяцев, 4 года и 15 лет.
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Позиция следствия
Следователь начинает выступление. По его словам, Смирнов ради прибыли начал оказывать услуги по уходу за престарелыми, инвалидами и немощными. В 2019 году он нашел дом в 180
Он через нанятых людей покупал продукты, а также сам на условиях устных договоренностей работал с социальными и контролирующими органами.
По мнению следствия, он понимал, что его деятельность не безопасна для обитателей жилища, но игнорировал эти моменты.
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Следователь перечисляет правила и требования, которые должен был соблюдать «пастор» и его подчиненные, но не делал этого. В числе прочего здание должно было быть обеспечено системой извещения о пожаре, средствами пожаротушения, необходимо было контролировать исправность электрооборудования. Также необходимо было обеспечить возможность эвакуации инвалидов, которые содержались в приюте. Всё это Смирнов не делал, но стабильно собирал деньги с проживающих.
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А вот первые кадры из зала суда, где Смирнову избирают меру пресечения.
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— Смирнову было известно о нарушениях, которые он сокрыл от потребителей его услуг. Предвидя, что это грозит смертью, он самонадеянно продолжал оказывать услуги, — говорит следователь.
В результате его действий в ночь на 24 декабря погибли не менее 22 человек.
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Признал вину
Смирнову предъявлены обвинения, свою вину он признал полностью.
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Следствие считает, что Смирнов может скрыться. Поэтому сторона обвинения просит отправить его в СИЗО на период расследования дела. Тем более что живет он на съемной квартире.
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Судья уточнил, с кем живут дети. Ему ответили, что с матерью.
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Судья приступил к изучению материалов дела, в том числе показаний свидетелей. Они описывают дом, в котором жили. Также зачитываются показания хозяйки дома. По ее словам, Смирнов позвонил ей и сказал, что он религиозный человек, который помогает людям. Тогда же заключили договор, залог составил 200 тысяч рублей.
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Причины гибели обнаруженных на месте пожара в «Добром деле» пока не установлены, но на них есть признаки обгорания и отравления продуктами горения.
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Дом обогревался только с помощью котла. В зимнее время года в приюте жило больше людей, чем летом.
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Тем временем источники NGS42.RU сообщили, что задержан пожарный инспектор Роман Плет, который участвовал в прокурорской проверке приюта как эксперт.
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Возгорание могло произойти из-за незакрытой крышки котла.
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Суд приобщает другие материалы следствия. В том числе опросы других очевидцев и свидетелей.
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Одна из свидетельниц сообщила, что в доме жил как минимум один инвалид — мужчина без обеих ног.
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Банковские карты проживающих в приюте хранились вместе с ПИН-кодами у Смирнова. На эти средства он, по словам свидетеля, покупал дрова и вещи.
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Выживший в пожаре дал показания, что в момент возгорания в доме погас свет, в коридоре он столкнулся с другими жильцами, которые передвигались с помощью тростей, у одного из них не было ноги.
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Адвокат спрашивает, есть ли у следствия сведения от специалистов, которые называют причину возникновения пожара. Следователь говорит, что в доме были свидетели, которые называют предположительное место очага, также проводятся экспертизы и анализируются собранные на месте данные.
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Судья снял вопрос, который задавал адвокат о том, что рассматривается ли версия поджога.
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Пастор говорит, что в доме содержались бездомные, которых ему свозили полицейские с Южного, Карболитовской улицы и других районов города. Проверяли ли правоохранители условия, в которых оставляли людей, он не уточнил.
Смирнов заявляет, что он лично знал многих погибших. Он настаивает, что не представляет опасности для общества и не будет убегать, так как готов понести наказание.
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Для него самого причина пожара остается загадкой. По его словам, в доме жил алкоголик, который курил в жилище. Он же отвечал за работу котла, и, возможно, что он и недоглядел за ним.
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Смирнов отмечает, что один из его детей — опекаемый и ему надо помогать. Также он просит не отправлять его в СИЗО из-за необходимости следить за матерью.
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Адвокат настаивает, что очаг и причина пожара до сих пор неизвестны, поэтому брать его подзащитного под стражу, на его взгляд, нецелесообразно.
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Адвокат говорит, что все контролирующие органы знали о работе приюта.
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Адвокат говорит, что в приют привозили людей из больницы в Кировском районе и
— Привозили, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся с мест лишения свободы, которым буквально некуда было [идти]. Там были безногие. Он оказывал помощь, организовывал питание, ночлег. Буквально всё это было на нем, — сказал в суде адвокат Смирнова.
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Суд ушел в совещательную комнату.
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Смирнов говорит, что у погибших не было родственников, только у двух его постояльцев были братья.
— Бездомные они были, откуда у них родные, почему они их бросили? — спрашивает у журналистов «пастор».
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Пожинспектора просят отправить в СИЗО
На сайте Центрального районного суда Кемерова сообщается, что избрание меры пресечения пожинспектору Роману Плету состоится сегодня. Отмечается, что следствие ходатайствует о заключении под стражу государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за того, что он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожбезопасности приюта.
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Как передает наш корреспондент, судья вернулся и сейчас сообщит решение.
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Суд вернулся из совещательной комнаты и зачитывает решение. В течение пары минут станет известно, где Смирнов встретит Новый год: в СИЗО или под домашним арестом.
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Пастора арестовали
Судья поддержал сторону обвинения и следствия, пастор отправлен в СИЗО до конца февраля 2023 года.
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В скором времени в Центральном районном суде начнется рассмотрение ходатайства следствия об аресте пожинспектора Романа Плета.
Мы сделаем небольшой перерыв, но скоро вернемся.
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Пока ждем суда над пожарным инспектором, который не проверил сгоревший приют, есть пара минут, чтобы загадать желание под елочкой. Новогоднее настроение в суде Центрального района Кемерова.
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Начинается избрание меры пресечения сотруднику МЧС Роману Плету.
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Адвокат просит удалить журналистов из зала заседаний. Но история повторяется, и судья разрешает СМИ работать.
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Роман Плет разведен, есть сын, до ареста работал начальником отделения в Заводском районе Кемерова.
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Инспектор не признал вину
Представитель СКР рассказывает о задержании Плета. По его словам, тот свою вину не признал по делу о халатности, в которой его обвиняют. Инспектору грозит от трех лет колонии.
Его бездействие, по мнению следствия, привело к пожару на Таврической улице.
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Следствие просит арестовать Плета до 24 февраля. По делу допрошены сотрудники МЧС, в том числе подчиненные инспектора.
Силовики опасаются, что, оставшись на свободе, он уничтожит документы и будет давить на свидетелей, которых еще не успели допросить. Также сотрудник МЧС, предположительно, может уничтожить вещественные доказательства.
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В зале заседаний присутствуют спасатели МЧС, а также родители Романа Плета.
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По версии следствия, надзорные органы знали о работе приюта в жилом доме. Проверяя «Доброе дело», Плет нашел нарушения, а также подтвердил те, что были найдены ранее.
Согласно показаниям одной из сотрудниц пожарной инспекции Заводского района, инспекторы должны были уведомить о них СКР и прокуратуру. Незадолго до пожара стало известно, что в здании нет системы, сообщающей о пожаре. Была назначена проверка, которую согласовывали с прокуратурой, но та отказала.
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Позднее инспекторы пришли с проверкой в здание, стучали в двери, но им в течение часа не открыли. Вечером они вернулись к дому и снова стали стучать и звонить. Люди, которые были на участке, видели инспекторов, но не реагировали на проверяющих.
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С февраля по август проверок не было по причине того, что по факту это жилой дом и МЧС не могут его проверять. Прокуратура в течение этого времени предписаний на проверку не давала.
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Была назначена внеплановая проверка, но провести ее не успели. Пожнадзор пытался получить разрешение от контролирующих органов, но безуспешно. Также проверке мешал тот факт, что не было известно, где живет собственник дома.
Такие данные дали сотрудники МЧС следствию.
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Пока из всего вышесказанного следует, что Плет выявлял нарушения, а также пытался добиться проверки, но прокуратура Заводского района Кемерова почти год не давала на нее разрешений.
Объяснений, почему под следствием инспектор, пока не озвучено.
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Допрашиваемый инспектор уточняет, что в здание их во время одной из проверок, которые проходили ранее, не пустили, так как приют находился именно в жилом доме.
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Вопрос из допроса: «Почему проверка не проведена раньше»?
Ответ: «Ждали согласования прокуратуры».
Все инспекторы говорят о несвоевременной работе прокуратуры. Можно ли было избежать трагедии, если бы всё проверили своевременно, вопрос открытый.
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Судья уточняет у следователя, все ли документы изъяты. Тот отвечает, что выемки продолжаются — всего третий день следствия и времени прошло недостаточно.
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Прокуратура ходатайствует о взятии Романа Плета под стражу.
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Прокуратура говорит, что Плет проверки не инициировал и не просил. В начале декабря инспекторы якобы могли проверить, но не стали этого делать. Почему прокуратура не давала на них разрешения, представитель ведомства не уточняет.
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Плет вновь говорит, что прокуратура не реагировала на их просьбы инициировать проверку. На вопрос судьи, почему не проработали это через МВД, он поясняет, что полиция отказалась, сославшись на секретность персональных данных.
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Судья ушел в совещательную комнату для вынесения решения.
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Суд вернулся и вынес свое решение: Романа Плета отправили в СИЗО до 24 февраля 2023 года.
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Защита собирается обжаловать арест сотрудника МЧС, сообщила адвокат журналистам.
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На этом мы завершаем наш онлайн-репортаж. Спасибо, что были с нами!
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