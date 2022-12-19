Банда похитила таксиста в районе Затулинки — следователи ищут очевидцев

Кроме того, как считают в СКР, эта же банда совершала нападения на ювелирные магазины на территории Кировского района.

— В настоящее время все обвиняемые в совершении указанного преступления установлены, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СК.

