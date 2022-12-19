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Банда похитила таксиста в районе Затулинки — следователи ищут очевидцев

Инцидент произошел летом, сами обвиняемые задержаны

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Обвиняемых уже задержали

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Новосибирские следователи ищут очевидцев нападения на таксиста на улице Зорге. Инцидент произошел этим летом.

С 30 июня по 30 июля этого года обвиняемые, находясь на улице Зорге, вызвали автомобиль такси через агрегатор.

— По версии следствия, водителя захватили, с использованием физической силы связали и поместили в багажник указанного автомобиля, тем самым совершив его похищение, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Кроме того, как считают в СКР, эта же банда совершала нападения на ювелирные магазины на территории Кировского района.

— В настоящее время все обвиняемые в совершении указанного преступления установлены, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СК.

Сейчас следователи ищут очевидцев преступления. Всех, кто видел нападение на таксиста в районе Зорге, просят позвонить по номеру телефона: +7 (383) 203-50-44, 203-50-40, +7 (923) 163-79-57. Конфиденциальность гарантируется. Приметы автомобиля: иномарка седан в кузове синего цвета.

На той неделе в суд передали дело о похищении другого таксиста. Инцидент произошел в феврале. Обвиняемые вызвали «Яндекс.Такси», связали водителя и затолкали в багажник. Водитель смог высвободить руки, ноги и голову от скотча, открыл багажник, выпрыгнул на проезжую часть и скрылся. Похищенный автомобиль обнаружили через несколько часов в Кировском районе.

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