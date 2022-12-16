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Бывший директор АО «РЖД Логистика» пойдет под суд за отмывание 74 миллионов рублей

Материалы уголовного дела направили в Дзержинский районный суд Новосибирска

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Махинации с деньгами бывший директор проводил на протяжении двух лет

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика». Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

— По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемый, используя служебное положение бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика», совершил хищение денежных средств путем привлечения аффилированных организаций к сделкам с использованием подложных коммерческих предложений, содержащих недостоверные сведения о завышенной стоимости услуг. В результате незаконных действий обвиняемого организации причинен ущерб в размере более 74 миллионов рублей, — пояснили в ведомстве.

На бывшего директора возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств». Материалы уголовного дела направили в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее в Октябрьском суде Новосибирска огласили приговор экс-руководителю ЗАО «СКИМС» Сергею Карманову. Его обвиняли в мошенничестве: он собрал с дольщиков миллионы, а сам и не собирался достраивать многоквартирные дома.

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НовосибирскОтмывание денегТранспортная прокуратура
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