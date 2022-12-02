Прокуратура не может забрать американские квартиры осужденного экс-замдиректора клиники Мешалкина

При этом Павел Илык заверил, что даже если квартиры не удастся изъять фактически, надзорное ведомство будет требовать, чтобы Евгений Покушалов выплатил стоимость квартир деньгами.

Сам Евгений Покушалов в мае 2020 года заверил НГС, что спорные квартиры ему не принадлежат и он надеется, что суд разберется в этом вопросе:

— Прокуратуре были представлены необходимые документы по объектам недвижимости, не принадлежащей на праве собственности мне. Эти обстоятельства должны были быть установлены в ходе проверки, и вызывает недоумение, каким образом чужое законное владение, находящееся в иностранной юрисдикции, соотносится с моей персоной. Надеюсь, суд разберется в этих нюансах, — сообщил тогда Евгений Покушалов.