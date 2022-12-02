Прокуратура не может забрать американские квартиры осужденного экс-замдиректора клиники Мешалкина

Две американские квартиры осужденного за растрату в 1,9 миллиарда рублей бывшего заместителя директора клиники Мешалкина Евгения Покушалова не могут забрать. Об этом сегодня, 2 декабря 2022 года, сообщила «Комсомольская правда Новосибирск».
В ходе расследования уголовного дела у экс-топ-менеджера клиники в числе прочего имущества нашли две квартиры в США общей стоимостью порядка 123 миллионов рублей. На бумаге имущество конфисковали из-за того, что Покушалов не смог доказать, что потраченные на покупку жилплощади деньги он получил за легальную деятельность. С фактическим изъятием квартир возникли проблемы:
— Все документы по данному делу сейчас находятся в Москве на оценке компетентных органов, в том числе — Министерства иностранных дел. Выполнить такую процедуру по изъятию было сложно и до февраля, а после — стало сложнее вдвойне. Поэтому предполагать какие-то решения по этому вопросу сложно, — рассказал изданию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.
При этом Павел Илык заверил, что даже если квартиры не удастся изъять фактически, надзорное ведомство будет требовать, чтобы Евгений Покушалов выплатил стоимость квартир деньгами.
Сам Евгений Покушалов в мае 2020 года заверил НГС, что спорные квартиры ему не принадлежат и он надеется, что суд разберется в этом вопросе:
— Прокуратуре были представлены необходимые документы по объектам недвижимости, не принадлежащей на праве собственности мне. Эти обстоятельства должны были быть установлены в ходе проверки, и вызывает недоумение, каким образом чужое законное владение, находящееся в иностранной юрисдикции, соотносится с моей персоной. Надеюсь, суд разберется в этих нюансах, — сообщил тогда Евгений Покушалов.
Всемирно известного ученого и бывшего замдиректора клиники задержали в конце февраля 2019 года. Директор клиники Александр Караськов пытался отстоять своего заместителя, но ученого отправили в следственный изолятор, а спустя всего три месяца управленец и сам попал под следствие, как и его супруга Ирина Бойцова.
В конце 2021 года Евгения Покушалова признали виновным в том, что он вместе с подельниками создал целую сеть подконтрольных фирм, через которые клиника Мешалкина закупала медицинские товары по завышенным ценам. Как установило следствие, а затем и суд, ущерб составил порядка 1,9 миллиарда рублей. Бывшего топ-менеджера приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу 400 тысяч рублей. Большая часть имущества ученого подлежала конфискации как «нажитая преступным путем».
Многолетнюю историю хищений в клинике Мешалкина мы собрали в одном сюжете — кроме самого Покушалова приговор уже выслушало руководство двух коммерческих фирм за картельный сговор на торгах в Мешалкина. Еще одно дело, где фигурантами числятся бывший директор клиники и его супруга, еще изучают в суде.