Новосибирец с ножом в руках ограбил офис микрокредитной организации — его действия попали на видео

Новосибирец с ножом в руках ограбил офис микрокредитной организации. Нападение заняло у мужчины всего несколько секунд. Он похитил всего 2 тысячи рублей, теперь ему грозит до 10 лет колонии и миллионный штраф.
Кассир микрокредитной организации нажала тревожную кнопку 21 ноября 2022 года. Подъехавшим полицейским женщина рассказала, как выглядел злоумышленник, и передала записи камеры, установленной возле ее рабочего места.
— Оперативниками был осуществлен обход близлежащих домов. Получив значимую информацию, полицейские установили личность подозреваемого, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — Им оказался
Дома у подозреваемого оперативники нашли одежду, в которой мужчина был в день ограбления, и нож, который он держал в руках. Как рассказали в полиции, решение похитить деньги появилось у него случайно, когда он проходил мимо павильона. Свою невеликую добычу он успел потратить.
Обвиняемого арестовали на время следствия. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Подозреваемому грозит до 10 лет колонии, к сроку могут добавить и штраф — до 1 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о новосибирце, который ограбил офис микрокредитов на 18 тысяч рублей и отказался брать всю выручку.