Новосибирец с ножом в руках ограбил офис микрокредитной организации — его действия попали на видео

Новосибирец с ножом в руках ограбил офис микрокредитной организации. Нападение заняло у мужчины всего несколько секунд. Он похитил всего 2 тысячи рублей, теперь ему грозит до 10 лет колонии и миллионный штраф.

Кассир микрокредитной организации нажала тревожную кнопку 21 ноября 2022 года. Подъехавшим полицейским женщина рассказала, как выглядел злоумышленник, и передала записи камеры, установленной возле ее рабочего места.