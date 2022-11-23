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Новосибирскому физику Анатолию Маслову продлили арест в Москве — его обвиняют в госизмене

Ученый находится под стражей с июня

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Ученого заподозрили в государственной измене, родственники и коллеги не поверили в обвинения

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Лефортовский районный суд Москвы вчера, 22 ноября 2022 года, продлил срок содержания под стражей новосибирскому физику Анатолию Маслову. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщил ТАСС.

Анатолия Маслова арестовали в июне 2022 года, как рассказали НГС в Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 75-летнего (на момент задержания) ученого обвинили в государственной измене. Решение о заключении под стражу защита ученого попыталась обжаловать, однако суд встал на сторону обвинения.

Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Вскоре после ареста всемирно известного ученого НГС поговорил с его сыновьями. Как и коллеги, они сомневались в виновности отца.

Анатолий Маслов стал не первым новосибирским физиком, которого обвинили в госизмене. Еще одного ученого, Дмитрия Колкера, задержали прямо в больнице, несмотря на онкологическое заболевание. Спустя несколько дней он скончался в следственном изоляторе.

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