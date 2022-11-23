Новосибирскому физику Анатолию Маслову продлили арест в Москве — его обвиняют в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы вчера,
Анатолия Маслова арестовали в июне 2022 года, как рассказали НГС в Институте теоретической и прикладной механики им.
Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Вскоре после ареста всемирно известного ученого НГС поговорил с его сыновьями. Как и коллеги, они сомневались в виновности отца.
Анатолий Маслов стал не первым новосибирским физиком, которого обвинили в госизмене. Еще одного ученого, Дмитрия Колкера, задержали прямо в больнице, несмотря на онкологическое заболевание. Спустя несколько дней он скончался в следственном изоляторе.