«Он был слепой, но здоровенный». Маньяк с раком мозга годами насиловал девочек и не хотел умирать

Журналисты Е1.RU впервые рассказали историю о необычном насильнике-рецидивисте, грабителе и педофиле Сергее Парамонове по кличке Слепой, орудовавшем в Екатеринбурге с 1994 по 2011 год.
Казалось бы, по всем законам медицины преступник должен был умереть от рака мозга в терминальной стадии, но по какому-то злому року огромный массажист сохранил физическую силу и продолжал нападать на девочек. Даже почти ослепнув и получив инвалидность. Из-за болезни его выпускали раньше срока или вообще не принимали в СИЗО, чем он и пользовался для своей «охоты».
Бывший старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатерина Герлах была тем человеком, который в 2011 году последний раз отправил Сергея Парамонова за решетку. Больше он никого не изнасиловал. Однако это дело далось ей нелегко — преступник всячески мешал расследованию и даже пытался нападать на нее. Вскоре после этой истории Екатерина ушла с оперативной работы, а потом и вовсе со службы. Мы поговорили с бывшим следователем и узнали, как всё было.
В 1994 году Сергей Парамонов был осужден на 10 лет за изнасилование, а также изнасилование малолетней. В 2003-м освобожден условно-досрочно (на 7 месяцев раньше срока). Но на путь исправления не встал и уже в 2004 году приговорен к 10 годам за насильственные действия сексуального характера и грабеж. Жертвами стали две девочки. В 2010-м освобожден условно-досрочно по здоровью (на 3 года и 3 месяца раньше срока). Почти сразу же совершил еще одно изнасилование и несколько грабежей.
Очень высокий. Вытянутое лошадиное лицо. Очень тяжелый взгляд. Ходил всё время в затемненных очках. Под конец голова уже была перемотана: в ней появилось отверстие, кость то прогнивала, то опять затягивалась. Мрачный, необщительный. Таким Екатерина Герлах вспоминает Сергея Парамонова.
В первый раз Екатерина, тогда еще секретарь в Кировском суде, столкнулась с человеком, из-за которого в будущем покинет службу, в 2003 году.
— Мы стояли у крыльца, пока его вел конвой, — вспоминает Екатерина. — Его мимо меня вели, я как сейчас помню, он был слепой, но здоровенный. Его конвойный подталкивает, говорит: «Иди быстрее». Парамонов говорит: «Я не могу, я инвалид». Он ему отвечает: «Ты инвалид по зрению, а не по ходьбе, шагай давай». Его уже тогда судили за грабежи и насилие над девочками.
А потом, в 2011 году, когда Герлах уже стала следователем, ей расписали его новое уголовное дело.
— Я смотрю и не верю своим глазам, мать честная — Парамонов. Начинал с ним работать другой следователь, а я заканчивала.
Дело было об изнасиловании: инвалид напал на девушку на улице. Девушка была очень маленького роста и очень худая. Видимо, предполагает Екатерина, он принял ту девушку за ребенка.
— Он — серийный насильник, маньяк. Я потом его подняла судимости — за то время, пока я заканчивала институт, с 2003-го по 2011-й, у него еще ходки были. Тоже изнасилования, тоже маленькие девочки. В 2004 году он присел за изнасилование двух девочек.
В феврале 2011 года Парамонов напал на пустыре на девушку, рассказывает Екатерина Герлах о том деле, которое расследовать выпало ей.
— Сначала прямо на улице попытался изнасиловать, сорвал одежду, но из-за холода не смог совершить акт в классической форме и принудил к оральному сексу. Потерпевшая там пережила такое, что не дай Бог никому. Это случилось в Орджоникидзевском районе.
Но одно обстоятельство до сих пор приводит бывшего следователя в ужас. Это безнаказанность, которой преступник-рецидивист пользовался из-за своего диагноза.
— В чем самый ужас: Парамонов выходил на свободу, и первое, что он делал, это совершал преступление, а пока идет расследование, арестовать мы его не могли из-за его болезни — рак мозга. Он, уже будучи у меня на подписке, до того оборзел, что напал на девочку напротив юридической академии средь бела дня. Он затаскивает за киоск шестнадцатилетнюю девочку, отбирает у нее телефон. Слава Богу, в это время едет патруль ППС. Его скрутили, затащили в отдел. Следователь возбуждает дело за грабеж, тащит его в суд на арест, а СИЗО не принимает с таким заболеванием! Потому что, грубо говоря, он завтра помрет, а СИЗО будет полгода отписываться за этого упыря.
Примерно в это же время, находясь под подпиской, Парамонов напал на девушку в здании Гуманитарного института, отобрал телефон и деньги. Его поймали, но вновь не смогли арестовать. Есть перечень заболеваний, с которыми не может быть лицо помещено в СИЗО. И в том числе этот злополучный рак в терминальной стадии. Такое законодательство.
Опухоли в голове Парамонова поражались даже врачи, утверждает Екатерина.
— У него было около 100 госпитализаций в онкологию. Карта медицинская была огромная. И врачи не могли понять, почему он живой до сих пор. И даже в этом состоянии он был здоровенный и очень сильный. Хотя, повторюсь, у него дырка в голове. Причем, что интересно, после того, как он совершал преступления, у него рак как бы спадал. Как-то связано с психикой. Мне кажется, что его можно было бы исследовать как Чикатило. У него, видимо, рос какой-то психосоматический рак. После того как он совершал преступление и сбрасывал свой гнев, у него сужалась опухоль, наступала ремиссия, ему становилось лучше. Его сажали в тюрьму, там он сидел до того момента, пока у него опухоль не разрасталась на всю голову. Иные от онкологии сгорают за неделю, а этот нет.
И каждый раз, вспоминает Екатерина Герлах, преступник не признавал свою вину: «Я рядом шел, ничего не видел, ничего не помню».
— Один раз я не выдержала. Он говорит: «Что вы мне хамите, у меня рак мозга», я отвечаю: «Да жаль, что не ***** [другого органа]». Когда ты видишь эту несчастную потерпевшую, которая вообще не похожа на взрослую женщину, то понимаешь — он не случайно выбирал жертву. По сути, он был — педофил. Многие насильники сублимируют свое влечение к детям, выбирая себе жертв, похожих на несовершеннолетних девочек.
Еле видящий из-за болезни Парамонов работал массажистом и всем врал, что у него высшее медицинское образование.
— У него даже в тюрьме была кличка Слепой, — рассказывает Екатерина Герлах. — Парамонов очень этим гордился. Он во всех местах лишения свободы занимал достаточно приличное положение. Всем говорил, что сидит за убийство. При этом все эпизоды изнасилования отрицал, говорил: «Всё опера придумали». Его возили в психбольницу и признали вменяемым.
Жена познакомилась с Сергеем Парамоновым по переписке, пока он сидел в заключении. Она не знала, что он насильник.
— Говорила: «Я думала, что он как массажист спину мне поправит», — вспоминает бывший следователь Екатерина Герлах. — Он ей наплел, что его обвинили ложно. Мы обязаны были опросить ее по поводу его половой функции. Так вот, с ней он не мог совершить половой акт. При этом во время изнасилований у него всё прекрасно работало. Как у Чикатило (тот в момент убийств испытывал оргазм). Она до последнего его защищала. Я думаю — это была любовь. Она не верила, что он на такое способен. Ждала его. Потом они разошлись.
Екатерина вспоминает, что следствие завершалось уже в 23-й больнице, куда рецидивист был госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья по своему диагнозу.
— Когда я ему стала вслух зачитывать эпизоды сексуального насилия (так как он видел плохо), он пришел в ярость. Начал нападать на меня прямо в больнице. Хотя он уже лежал весь в капельницах, ему совсем плохо стало. Тем не менее он вскакивал, кричал, требовал, чтобы я замолчала. У него просто патологический гнев какой-то шел именно на сексуальные моменты. Я испугалась. Очень неприятный тип. Он за время расследования у меня всю кровь выпил, и я после него ушла с оперативной работы на земле в главк. А потом и вовсе ушла со службы. Думаю, что он уже умер.
Однако, вопреки всем прогнозам, Сергей Парамонов не умер. Мы узнали, как сложилась его дальнейшая судьба.
Как удалось выяснить E1.RU, Сергей Парамонов получил по приговору 10 лет и отбывал наказание в мужской исправительной колонии строгого режима № 3 под Краснотурьинском. Он подавал ходатайства на УДО и замену неотбытой части наказания на более мягкое, но получал отказ. Суд посчитал, что опасный рецидивист не встал на путь исправления.
Дело в том, что за время пребывания в колонии Парамонов не получал поощрений от администрации, а наоборот, был замечен в нарушениях порядка. Согласно данным суда, 17 сентября 2021 года он вышел на свободу, полностью отсидев свой срок.
Краснотурьинский городской суд установил в отношении него административный надзор на 8 лет. Контроль за бывшим насильником теперь осуществляет полиция. Сергею Парамонову в настоящий момент 59 лет, и, по имеющимся данным, сейчас он может проживать на Уралмаше. Экс-следователь советует хрупким девушкам и подросткам, живущим в этом районе, быть осторожнее.
— В его раскаяние и перевоспитание я не верю, — говорит Екатерина.
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