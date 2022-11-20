«Он был слепой, но здоровенный». Маньяк с раком мозга годами насиловал девочек и не хотел умирать

Примерно в это же время, находясь под подпиской, Парамонов напал на девушку в здании Гуманитарного института, отобрал телефон и деньги. Его поймали, но вновь не смогли арестовать. Есть перечень заболеваний, с которыми не может быть лицо помещено в СИЗО. И в том числе этот злополучный рак в терминальной стадии. Такое законодательство.

Опухоли в голове Парамонова поражались даже врачи, утверждает Екатерина.

— У него было около 100 госпитализаций в онкологию. Карта медицинская была огромная. И врачи не могли понять, почему он живой до сих пор. И даже в этом состоянии он был здоровенный и очень сильный. Хотя, повторюсь, у него дырка в голове. Причем, что интересно, после того, как он совершал преступления, у него рак как бы спадал. Как-то связано с психикой. Мне кажется, что его можно было бы исследовать как Чикатило. У него, видимо, рос какой-то психосоматический рак. После того как он совершал преступление и сбрасывал свой гнев, у него сужалась опухоль, наступала ремиссия, ему становилось лучше. Его сажали в тюрьму, там он сидел до того момента, пока у него опухоль не разрасталась на всю голову. Иные от онкологии сгорают за неделю, а этот нет.