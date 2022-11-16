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Суд лишил водительских прав депутата, который переехал 6-летнего ребенка в Новосибирской области

Постановление суда не вступило в законную силу

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Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении депутата

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Татарский районный суд лишил на полтора года водительских прав депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении указано, что дело об административном правонарушении в отношении парламентария суд рассмотрел 16 ноября. Депутата признали виновным по ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

— Судом ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, — сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Мальчика сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. По факту происшествия было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). По второму административному делу Мамонтов получал арест на 11 суток.

По данным следствия, депутат сбил ребенка на автомобиле Toyota RAV4 во дворе многоэтажки в Татарске. Мамонтов скрылся с места происшествия и не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи.

Депутат полностью признал свою вину. 16 ноября обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария направили в суд для рассмотрения по существу.

Всё, что известно об инциденте, — читайте в нашем сюжете.

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