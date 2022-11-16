Суд лишил водительских прав депутата, который переехал 6-летнего ребенка в Новосибирской области

Татарский районный суд лишил на полтора года водительских прав депутата Сергея Мамонтова, сбившего
В сообщении указано, что дело об административном правонарушении в отношении парламентария суд рассмотрел 16 ноября. Депутата признали виновным по
— Судом ему было назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, — сообщили в суде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Мальчика сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. По факту происшествия было возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ, а также одно уголовное по
По данным следствия, депутат сбил ребенка на автомобиле Toyota RAV4 во дворе многоэтажки в Татарске. Мамонтов скрылся с места происшествия и не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи.
Депутат полностью признал свою вину. 16 ноября обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария направили в суд для рассмотрения по существу.
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