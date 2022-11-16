Суд лишил водительских прав депутата, который переехал 6-летнего ребенка в Новосибирской области

Татарский районный суд лишил на полтора года водительских прав депутата Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего мальчика в Татарске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте суда.



В сообщении указано, что дело об административном правонарушении в отношении парламентария суд рассмотрел 16 ноября. Депутата признали виновным по ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

