Суд смягчил приговор водителю, который насмерть сбил девочку в Новосибирске

Новосибирский областной суд смягчил приговор 52-летнему новосибирцу Андрею Карманову, который 11 октября 2021 года насмерть сбил 7-летнюю девочку. Срок уменьшился на один месяц.

Обвинительный приговор Андрею Карманову вынес Дзержинский районный суд 24 августа. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.