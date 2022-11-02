Суд смягчил приговор водителю, который насмерть сбил девочку в Новосибирске
Приговор вступил в законную силу
Новосибирский областной суд смягчил приговор 52-летнему новосибирцу Андрею Карманову, который 11 октября 2021 года насмерть сбил 7-летнюю девочку. Срок уменьшился на один месяц.
Обвинительный приговор Андрею Карманову вынес Дзержинский районный суд 24 августа. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также его на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
— Сегодня, 2 ноября 2022-го, суд апелляционной инстанции с учетом мнения участвовавшего в деле прокурора снизил Карманову наказание в виде лишения свободы на 1 месяц — до 2 лет 11 месяцев, в остальной части наказание и решение по иску оставлены без изменения, — сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.
Гособвинитель в разговоре с корреспондентом НГС пояснила, что приговор вступил в законную силу, обжаловать его можно в кассации.
— С учетом того, что были исключены указания на наступившие последствия и два пункта правил дорожного движения, то есть уменьшен объем обвинения, наказание было смягчено на один месяц, — рассказала Татьяна Соломатова, старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления.
В конце октября в городе Татарске Новосибирской области депутат Сергей Мамонтов сбил 6-летнего мальчика и покинул место происшествия. Следователи возбудили уголовное дело. НГС собрал всё, что известно о ДТП, в одном материале.