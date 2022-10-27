Рыбак скончался после конфликта с рыбнадзором в НСО — следователи возбудили уголовное дело

Следователи СКР в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летнего жителя Купино Сергея Анисова. Мужчина был госпитализирован с разбитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны.



Инцидент произошел 3 сентября на мосту через протоку Кожурла (соединяет озера Большой и Малый Чан) в Купинском районе. Анисов вместе со своим другом рыбачил в тот момент, когда к ним подъехала машина с сотрудниками местного отдела рыбнадзора. Завязался конфликт, обстоятельства которого сегодня выясняются: по одной из версий, Анисов находился в нетрезвом состоянии и спровоцировал потасовку с представителем рыбохраны. Родственники мужчины в такую трактовку событий не верят.

