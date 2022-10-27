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Рыбак скончался после конфликта с рыбнадзором в НСО — следователи возбудили уголовное дело

По версии сотрудников рыбоохраны, мужчина выпрыгнул из служебной машины на ходу и получил тяжелые травмы

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Сергей Анисов рыбачил «для души», а не «ради наживы», заявили его родственники

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Следователи СКР в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летнего жителя Купино Сергея Анисова. Мужчина был госпитализирован с разбитой головой после конфликта с сотрудниками рыбоохраны.

Инцидент произошел 3 сентября на мосту через протоку Кожурла (соединяет озера Большой и Малый Чан) в Купинском районе. Анисов вместе со своим другом рыбачил в тот момент, когда к ним подъехала машина с сотрудниками местного отдела рыбнадзора. Завязался конфликт, обстоятельства которого сегодня выясняются: по одной из версий, Анисов находился в нетрезвом состоянии и спровоцировал потасовку с представителем рыбохраны. Родственники мужчины в такую трактовку событий не верят.

Как рассказывал НГС друг Анисова по имени Валентин, сотрудники рыбнадзора посадили его товарища на переднее сидение служебного УАЗа, чтобы отвезти в Купино для дальнейших разбирательств. Через несколько минут он отправился вслед за служебной машиной. Через несколько километров он увидел Сергея Анисова, лежащего с разбитой головой на обочине дороги. Сотрудники рыбохраны заявили, что мужчина выпрыгнул из машины на полном ходу.

Рыбак получил серьезные травмы и был госпитализирован в районную больницу. 14 сентября он скончался.

Ровно месяц спустя, 14 октября, следователи возбудили уголовное дело. Однако фигурантов в нем пока нет.

— В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в постановлении (имеется в распоряжении редакции).

Расследование уголовного дела продолжается.

Информацию об уголовном деле подтвердили в СК РФ по НСО.

— Уголовное дело возбуждено, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства. Расследование дела продолжается, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

В июне 2022 года НГС рассказывал о судебном решении по двум росгвардейцам, которых обвиняли в том, что они избили случайного свидетеля. Каждого приговорили к условным срокам.

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