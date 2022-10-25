Хотел вернуть долг: 21-летний новосибирец попал на скамью подсудимых за похищение знакомого

Новосибирец предстанет перед судом за похищение человека. 21-летний молодой человек насильно удерживал знакомого, чтобы вернуть долг чуть более 30 тысяч.



— В марте 2022 года обвиняемый, выступая в роли посредника, за денежное вознаграждение предложил своему знакомому зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя банковские счета, но фактически деятельность не осуществлять. В июне этого года на одну из карт, открытых потерпевшим, были перечислены денежные средства, которыми он решил воспользоваться, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

