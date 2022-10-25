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Хотел вернуть долг: 21-летний новосибирец попал на скамью подсудимых за похищение знакомого

Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы

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Ради 30 тысяч рублей новосибисрец силой удерживал знакомого

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Новосибирец предстанет перед судом за похищение человека. 21-летний молодой человек насильно удерживал знакомого, чтобы вернуть долг чуть более 30 тысяч.

— В марте 2022 года обвиняемый, выступая в роли посредника, за денежное вознаграждение предложил своему знакомому зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя банковские счета, но фактически деятельность не осуществлять. В июне этого года на одну из карт, открытых потерпевшим, были перечислены денежные средства, которыми он решил воспользоваться, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Чтобы забрать банковскую карту и деньги, обвиняемый приехал к дому пострадавшего в селе Владимировском вечером, при этом за рулем был знакомый подозреваемого. После этого фигурант уголовного дела силой затолкал потерпевшего в машину и вывез его в безлюдное место.

— Продолжая подавлять волю к сопротивлению, мужчина привязал к рукам потерпевшего поводок для выгула собак, второй конец которого он зацепил за буксировочный крюк, а водитель продолжил движение транспортного средства по местности. Затем обвиняемый привез потерпевшего в одну из квартир областного центра, где продолжал насильно удерживать пока его преступные действия не были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, — отметили в ведомстве.

Обвиняемый полностью признал вину. Согласно пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений), молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. Обвинение предъявили двум молодым мужчинам, которые посадили пострадавшего в машину, угрожали ему оружием и требовали 350 000 рублей.

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