Хотел вернуть долг: 21-летний новосибирец попал на скамью подсудимых за похищение знакомого
Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы
Новосибирец предстанет перед судом за похищение человека.
— В марте 2022 года обвиняемый, выступая в роли посредника, за денежное вознаграждение предложил своему знакомому зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя банковские счета, но фактически деятельность не осуществлять. В июне этого года на одну из карт, открытых потерпевшим, были перечислены денежные средства, которыми он решил воспользоваться, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Чтобы забрать банковскую карту и деньги, обвиняемый приехал к дому пострадавшего в селе Владимировском вечером, при этом за рулем был знакомый подозреваемого. После этого фигурант уголовного дела силой затолкал потерпевшего в машину и вывез его в безлюдное место.
— Продолжая подавлять волю к сопротивлению, мужчина привязал к рукам потерпевшего поводок для выгула собак, второй конец которого он зацепил за буксировочный крюк, а водитель продолжил движение транспортного средства по местности. Затем обвиняемый привез потерпевшего в одну из квартир областного центра, где продолжал насильно удерживать пока его преступные действия не были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, — отметили в ведомстве.
Обвиняемый полностью признал вину. Согласно пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений), молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. Обвинение предъявили двум молодым мужчинам, которые посадили пострадавшего в машину, угрожали ему оружием и требовали