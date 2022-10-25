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Начался суд над водителем, который скрывался от ДПС и устроил смертельную аварию в Новосибирске

Автомобиль влетел в бетонный блок, а затем упал в разрытый котлован

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На момент ДТП водитель уже был лишен прав на управление автомобилем

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В Ленинском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло в марте 2022 года.

По данным прокуратуры, 26-летний новосибирец, уже лишенный прав за отказ от прохождения медкомиссии, вновь сел за руль пьяным, а когда дорожные полицейские попытались его остановить — только сильнее нажал на педаль газа и попытался скрыться от преследования.

— Водитель на автомобиле Lada Priora двигался в сторону улицы Забалуева и у дома № 5 не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства и попытался скрыться, — прокомментировали тогда аварию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Через 200 метров мужчина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок), после чего произошло опрокидывание автомобиля в яму на участке дорожных работ.

Двое пассажиров легковушки (один из них, по данным прокуратуры, сидел на переднем пассажирском сиденье, другой — сзади, оба познакомились с водителем за несколько часов до аварии) погибли на месте, сам водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек) и 264.1 УК РФ (Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

— 18 июня 2021 года он управлял автомобилем, был остановлен [сотрудниками ДПС] и отказался от проведения медицинского освидетельствования, а это приравнивается к состоянию опьянения, — рассказала НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Федорова. — За это он был лишен права управления транспортным средством на три года.

По словам государственного обвинителя, водитель признал свою вину и раскаялся, представил положительные характеристики:

— С 25 января по 29 апреля 2019 года выполнял служебно-боевые задачи в составе группировки войск Вооруженных сил в Сирийско-Арабской республике, характеризовался положительно. В 2019 году награжден ведомственным знаком отличия как участник военной операции в Сирии. До этого алкоголь не употреблял, — добавила государственный обвинитель.

На прошлой неделе НГС рассказывал о водителе, которого заставят выплатить свыше одного миллиона за работу скорой помощи во время мартовского ДТП. Во время происшествия, чтобы эвакуировать одного из пострадавших, врачам пришлось задействовать самолет санавиации.

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