Начался суд над водителем, который скрывался от ДПС и устроил смертельную аварию в Новосибирске

Двое пассажиров легковушки (один из них, по данным прокуратуры, сидел на переднем пассажирском сиденье, другой — сзади, оба познакомились с водителем за несколько часов до аварии) погибли на месте, сам водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек) и 264.1 УК РФ (Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).



— 18 июня 2021 года он управлял автомобилем, был остановлен [сотрудниками ДПС] и отказался от проведения медицинского освидетельствования, а это приравнивается к состоянию опьянения, — рассказала НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Федорова. — За это он был лишен права управления транспортным средством на три года.