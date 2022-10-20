Резонансное дело о резне на шиномонтажке дошло до суда — рабочему нанесли 12 ударов ножом в Новосибирске

В итоге Алексей получил 12 колото-резаных ранений. Но он смог сам добраться до больницы, где потерял сознание. Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался 42-летний Андрей Здота, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Полицейские возбудили уголовное дело и отпустили его. Пострадавшему Алексею из-за этого пришлось поменять работу и место жительства, так как он опасался мести.



После публикации на НГС об инциденте дело было передано следователям регионального управления. И только 31 августа следователи вышли с ходатайством в суд, и рецидивиста отправили под стражу.

