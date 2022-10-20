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Резонансное дело о резне на шиномонтажке дошло до суда — рабочему нанесли 12 ударов ножом в Новосибирске

Рецидивиста обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве

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Нападение попало на видео

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В суд отправили дело против 43-летнего новосибирца, которого обвиняют в нападении на рабочего шиномонтажки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов, когда 31-летний потерпевший Алексей К. отказал мужчине в размене крупной купюры. Сначала обратившийся ушел, но через 10 минут вернулся и напал с ножом на рабочего — инцидент попал на видео.

В итоге Алексей получил 12 колото-резаных ранений. Но он смог сам добраться до больницы, где потерял сознание. Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался 42-летний Андрей Здота, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Полицейские возбудили уголовное дело и отпустили его. Пострадавшему Алексею из-за этого пришлось поменять работу и место жительства, так как он опасался мести.

После публикации на НГС об инциденте дело было передано следователям регионального управления. И только 31 августа следователи вышли с ходатайством в суд, и рецидивиста отправили под стражу.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Как объяснили в прокуратуре Новосибирской области, обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

В конце июля 27-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на 17-летнюю возлюбленную. Он нанес ей 15 ударов, от которых девушка скончалась на месте преступления. Трагедию зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в проезжавшем мимо автомобиле.

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