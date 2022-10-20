Резонансное дело о резне на шиномонтажке дошло до суда — рабочему нанесли 12 ударов ножом в Новосибирске
Рецидивиста обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве
В суд отправили дело против 43-летнего новосибирца, которого обвиняют в нападении на рабочего шиномонтажки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов, когда
В итоге Алексей получил 12 колото-резаных ранений. Но он смог сам добраться до больницы, где потерял сознание. Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался
После публикации на НГС об инциденте дело было передано следователям регионального управления. И только
Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Как объяснили в прокуратуре Новосибирской области, обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
В конце июля 27-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на