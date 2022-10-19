По жалобам на итоги голосования за застройку Нижней Ельцовки возбудили уголовное дело

— Я даже не знала, как туда, на «Госуслуги», заходить, а знакомая в списке увидела меня и позвонила мне: «Теть Рай, вы тут проголосовали за вырубку деревьев у вас под окном», — рассказывала пенсионерка Раиса Доцюк НГС в начале июля. — А я не голосовала! Регистрировали нас [на «Госуслугах»], социальная какая-то помощь приезжала от какого-то депутата... Сама я против [строительства]. Написали уже заявление в прокуратуру, я всё подписала.