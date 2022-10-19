По жалобам на итоги голосования за застройку Нижней Ельцовки возбудили уголовное дело
В июне
Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» по факту неправомерного доступа к аккаунтам госуслуг граждан после массовых жалоб на электронное обсуждение проекта застройки Нижней Ельцовки.
Как ответили одному из жителей микрорайона в официальном ответе на жалобу, процессуальное решение было принято 6 октября 2022 года.
Поводом для подозрений местных жителей стало электронное обсуждение проекта постройки нового ЖК на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик». Активисты пришли к выводу, что в Нижней Ельцовке живет подозрительно много сторонников идеи активного развития территории. Они провели собственное расследование и выяснили, что среди голосовавших за застройку были полные тезки их умерших родственников, а некоторые местные пенсионеры узнали, что являются активными пользователями «Госуслуг» и платформы «Электронная демократия».
— Я даже не знала, как туда, на «Госуслуги», заходить, а знакомая в списке увидела меня и позвонила мне: «Теть Рай, вы тут проголосовали за вырубку деревьев у вас под окном», — рассказывала пенсионерка Раиса Доцюк НГС в начале июля. — А я не голосовала! Регистрировали нас [на «Госуслугах»], социальная какая-то помощь приезжала от какого-то депутата... Сама я против [строительства]. Написали уже заявление в прокуратуру, я всё подписала.
Неправомерный доступ к компьютерной информации уголовный кодекс расценивает как преступление небольшой тяжести. Виновный может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.
НГС обратился в пресс-службу регионального главка МВД, чтобы узнать, сколько всего возбуждено уголовных дел. Комментарий будет опубликован после получения.
Ранее мы подробно писали о скандальном проекте застройки и собственном расследовании, которое провели местные активисты.