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По жалобам на итоги голосования за застройку Нижней Ельцовки возбудили уголовное дело

В июне 2022-го местные жители заподозрили строителей и мэрию в создании армии ботов

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Доследственная проверка продолжалась более трех месяцев

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Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» по факту неправомерного доступа к аккаунтам госуслуг граждан после массовых жалоб на электронное обсуждение проекта застройки Нижней Ельцовки.

Как ответили одному из жителей микрорайона в официальном ответе на жалобу, процессуальное решение было принято 6 октября 2022 года.

О возбуждении уголовного дела потерпевший узнал из ответа на свою жалобу о бездействии полицейских

О возбуждении уголовного дела потерпевший узнал из ответа на свою жалобу о бездействии полицейских

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Поводом для подозрений местных жителей стало электронное обсуждение проекта постройки нового ЖК на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик». Активисты пришли к выводу, что в Нижней Ельцовке живет подозрительно много сторонников идеи активного развития территории. Они провели собственное расследование и выяснили, что среди голосовавших за застройку были полные тезки их умерших родственников, а некоторые местные пенсионеры узнали, что являются активными пользователями «Госуслуг» и платформы «Электронная демократия».

— Я даже не знала, как туда, на «Госуслуги», заходить, а знакомая в списке увидела меня и позвонила мне: «Теть Рай, вы тут проголосовали за вырубку деревьев у вас под окном», — рассказывала пенсионерка Раиса Доцюк НГС в начале июля. — А я не голосовала! Регистрировали нас [на «Госуслугах»], социальная какая-то помощь приезжала от какого-то депутата... Сама я против [строительства]. Написали уже заявление в прокуратуру, я всё подписала.

Так будет выглядеть новый ЖК на карте микрорайона. Активистам эта карта совершенно не нравится

Так будет выглядеть новый ЖК на карте микрорайона. Активистам эта карта совершенно не нравится

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Неправомерный доступ к компьютерной информации уголовный кодекс расценивает как преступление небольшой тяжести. Виновный может получить штраф в размере до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

НГС обратился в пресс-службу регионального главка МВД, чтобы узнать, сколько всего возбуждено уголовных дел. Комментарий будет опубликован после получения.

Ранее мы подробно писали о скандальном проекте застройки и собственном расследовании, которое провели местные активисты.

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