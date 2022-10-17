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Сибиряк поохотился на лося в заказнике — к нему на участок пришли с обысками

По данным следствия, ущерб природе составил 80 тысяч рублей

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Подозреваемый уже дал признательные показания

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28-летнего жителя Сузуна заподозрили в незаконной охоте на лося. Об этом рассказали сегодня, 17 октября 2022 года, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полицейских, после того как работники заказника сообщили в местный отдел МВД о том, что неизвестный охотник застрелил лося, оперативники вышли на след подозреваемого.

— В ходе обысков на приусадебном участке мужчины сотрудниками полиции изъяты 5 патронов 12-го калибра, мясо дикого животного, ружье «ИЖ», одежда с пятнами бурого цвета, — рассказали в пресс-службе.

Оружие и патроны подозреваемый хранил у себя дома

Оружие и патроны подозреваемый хранил у себя дома

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Как следует из материалов дела, мужчина дал признательные показания и показал полицейским, где застрелил и разделал животное. Ущерб, по оценкам правоохранителей, составил 80 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота».

Дожидаться окончания предварительного расследования и суда фигурант будет дома, под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если его признают виновным, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о том, что перед судом предстанут двое бывших участковых и их приятель — по данным следствия, они занимались незаконной охотой.

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Незаконная охотаУголовное дело
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