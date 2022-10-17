Сибиряк поохотился на лося в заказнике — к нему на участок пришли с обысками

28-летнего жителя Сузуна заподозрили в незаконной охоте на лося. Об этом рассказали сегодня, 17 октября 2022 года, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



По данным полицейских, после того как работники заказника сообщили в местный отдел МВД о том, что неизвестный охотник застрелил лося, оперативники вышли на след подозреваемого.