Сибиряк поохотился на лося в заказнике — к нему на участок пришли с обысками
По данным следствия, ущерб природе составил 80 тысяч рублей
28-летнего жителя Сузуна заподозрили в незаконной охоте на лося. Об этом рассказали сегодня,
По данным полицейских, после того как работники заказника сообщили в местный отдел МВД о том, что неизвестный охотник застрелил лося, оперативники вышли на след подозреваемого.
— В ходе обысков на приусадебном участке мужчины сотрудниками полиции изъяты 5 патронов
Как следует из материалов дела, мужчина дал признательные показания и показал полицейским, где застрелил и разделал животное. Ущерб, по оценкам правоохранителей, составил 80 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по
Дожидаться окончания предварительного расследования и суда фигурант будет дома, под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если его признают виновным, ему грозит до
Ранее НГС писал о том, что перед судом предстанут двое бывших участковых и их приятель — по данным следствия, они занимались незаконной охотой.