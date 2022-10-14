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Суд вынес приговор браконьерам из НСО — они выловили рыбу на 27 млн рублей

Причиненный ущерб с нарушителей взыщут

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Мужчины устроили рыбалку во время нереста

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Ордынский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор двум жителям региона за нелегальную ловлю рыбы. Сумма причиненного ущерба составила порядка 27 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Верхнеобского управления Росрыболовства, 17 мая, в период нереста, новосибирец и житель села Спирино устроили рыбалку сетью из лески с моторной лодки. Браконьеры поймали шесть краснокнижных осетров, 84 стерляди, по одному экземпляру леща, налима, плотвы и окуня.

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы и нелегальную добычу краснокнижных особей. Оба подсудимых получили по 6,5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Причиненный ущерб с нарушителей взыщут.

В конце мая новосибирские полицейские поймали на Оби мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По данным правоохранителей, сетями он наловил 20 килограммов рыбы.

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