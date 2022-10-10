40-летнего мужчину нашли погибшим под Новосибирском — он пропал 2 октября

В Бердске нашли погибшим 40-летнего Михаила Горлова. Местонахождение мужчины было неизвестно с 2 октября. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт», которая занималась поисками сибиряка.



Как ранее рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, мужчина ушел из дома глубокой ночью.



— Он не взял с собой ни ключи, ни документы, дома остался сотовый телефон. Сейчас будем отрабатывать и проверять возможные варианты, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

