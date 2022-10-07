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Тема дняНовосибирский «дом Гауди» выставили на продажу
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Новосибирец подозревается в продаже несуществующих породистых собак на сайте объявлений

23-летний подозреваемый также мошенничал с арендой жилья

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Молодой человек обманул 15 человек, по версии следствия

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Житель Новосибирска подозревается в мошенничестве. По версии полиции Костромской области, 23-летний парень продавал несуществующих щенков с помощью сайта бесплатных объявлений и мошенничал на сдаче жилья.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Костромской области, в декабре 2021 года костромич на популярном сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже щенка редкой породы по цене втрое ниже рыночной.

— Покупатель связался с автором объявления. В ходе общения, чтобы усыпить бдительность жертвы, аферист неоднократно высылал фото и видео щенков, которые, как оказалось в дальнейшем, находил на просторах мировой Сети. Как только костромич определился с будущим питомцем, злоумышленник предложил забронировать собаку для доставки и оплатить 100% ее стоимости. Не подозревая об обмане, доверчивый мужчина перевел требуемую сумму — 11 тысяч рублей. Однако желаемого так и не получил, — рассказали в МВД.

Житель Костромской области обратился в полицию, где возбудили уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, который оказался 23-летним жителей Новосибирска. Парень был задержан.

— Как выяснилось, схему незаконного обогащения мужчине подсказал друг, который также занимался обманом на просторах сети Интернет. С апреля 2021 года и до момента задержания в феврале 2022 года злоумышленник обманул 15 человек. Жертвами афериста стали жители различных регионов страны, — сообщили в пресс-службе МВД по Костромской области.

Помимо сообщения о продаже щенков, на которые откликнулись 7 человек, молодой человек размещал объявления о сдаче в аренду жилья.

— Потенциальным арендаторам он предлагал внести залог в размере от 3 до 10 тысяч рублей после чего назначал время для просмотра квартиры, но на встречу не приходил, отключал телефон и удалял объявление с сайта, — пояснили в пресс-службе полиции.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Дзержинский районный суд вынес приговор двоим жителям Новосибирска за мошенничество с продажей несуществующих букетов. Они получили условные сроки за то, что обманули 32 человека со всей России.

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