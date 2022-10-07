Новосибирец подозревается в продаже несуществующих породистых собак на сайте объявлений
23-летний подозреваемый также мошенничал с арендой жилья
Житель Новосибирска подозревается в мошенничестве. По версии полиции Костромской области,
Как рассказали в пресс-службе МВД по Костромской области, в декабре 2021 года костромич на популярном сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже щенка редкой породы по цене втрое ниже рыночной.
— Покупатель связался с автором объявления. В ходе общения, чтобы усыпить бдительность жертвы, аферист неоднократно высылал фото и видео щенков, которые, как оказалось в дальнейшем, находил на просторах мировой Сети. Как только костромич определился с будущим питомцем, злоумышленник предложил забронировать собаку для доставки и оплатить 100% ее стоимости. Не подозревая об обмане, доверчивый мужчина перевел требуемую сумму —
Житель Костромской области обратился в полицию, где возбудили уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного
— Как выяснилось, схему незаконного обогащения мужчине подсказал друг, который также занимался обманом на просторах сети Интернет. С апреля 2021 года и до момента задержания в феврале 2022 года злоумышленник обманул
Помимо сообщения о продаже щенков, на которые откликнулись
— Потенциальным арендаторам он предлагал внести залог в размере от 3 до 10 тысяч рублей после чего назначал время для просмотра квартиры, но на встречу не приходил, отключал телефон и удалял объявление с сайта, — пояснили в пресс-службе полиции.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
Дзержинский районный суд вынес приговор двоим жителям Новосибирска за мошенничество с продажей несуществующих букетов. Они получили условные сроки за то, что обманули