Новосибирец подозревается в продаже несуществующих породистых собак на сайте объявлений

— Покупатель связался с автором объявления. В ходе общения, чтобы усыпить бдительность жертвы, аферист неоднократно высылал фото и видео щенков, которые, как оказалось в дальнейшем, находил на просторах мировой Сети. Как только костромич определился с будущим питомцем, злоумышленник предложил забронировать собаку для доставки и оплатить 100% ее стоимости. Не подозревая об обмане, доверчивый мужчина перевел требуемую сумму — 11 тысяч рублей. Однако желаемого так и не получил, — рассказали в МВД.

