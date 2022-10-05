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Слушал музыку и громко разговаривал: хулиган мешал пассажирам на рейсе из Новосибирска в Якутию

Мужчина не реагировал на замечания

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Пассажир прибыл на рейсе из Новосибирска

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В Якутии 4 октября задержали нетрезвого мужчину, который прилетел рейсом Новосибирск — Нерюнгри. Ему грозит наказание в виде ареста на 15 суток.

Сообщение о нарушении поступило в полицию из аэропорта в городе Чульман. Сотрудники прибыли на борт, задержали и сопроводили в отделение 35-летнего пассажира.

— Установлено, что правонарушитель находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, стал громко разговаривать, слушать музыку и применять ненормативную лексику, на замечания пассажиров не реагировал, — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В отношении нарушителя составили протокол по статьям КоАП за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1).

Ранее НГС писал о том, что на рейсе до Новосибирска из Южно-Сахалинска связали авиадебошира, который нарушал порядок и использовал ненормативную лексику. Его доставили в дежурную часть.

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