Слушал музыку и громко разговаривал: хулиган мешал пассажирам на рейсе из Новосибирска в Якутию
Мужчина не реагировал на замечания
В Якутии 4 октября задержали нетрезвого мужчину, который прилетел рейсом Новосибирск — Нерюнгри. Ему грозит наказание в виде ареста на 15 суток.
Сообщение о нарушении поступило в полицию из аэропорта в городе Чульман. Сотрудники прибыли на борт, задержали и сопроводили в отделение
— Установлено, что правонарушитель находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, стал громко разговаривать, слушать музыку и применять ненормативную лексику, на замечания пассажиров не реагировал, — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
В отношении нарушителя составили протокол по статьям КоАП за появление в общественных местах в состоянии опьянения (
Ранее НГС писал о том, что на рейсе до Новосибирска из Южно-Сахалинска связали авиадебошира, который нарушал порядок и использовал ненормативную лексику. Его доставили в дежурную часть.