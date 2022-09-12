Что происходит в НСО с убийствами и мошенничествами: смотрим наглядную криминальную статистику в регионе
Правоохранители отметили рост по делам с наркотиками на фоне общего снижения количества преступлений
За 8 месяцев 2022 года в Новосибирске было совершено
В надзорном ведомстве подчеркнули, что в целом по Новосибирску количество зарегистрированных преступлений постепенно снижается, а в сельской местности — остается на прежнем уровне.
По отдельным категориям преступлений в Новосибирской области наметился определенный рост показателей. Так, количество убийств выросло на 14 зарегистрированных фактов, больше было заведено уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — как по факту хранения, так и по факту сбыта запрещенных веществ. По остальным категориям отмечен спад: в области стали реже мошенничать, грабить и угонять автомобили.
— При небольшом росте (на 1%) преступных деяний, совершенных в общественных местах, количество преступлений на улицах снизилось на 6%. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, сократилось на 12%, — добавили в прокуратуре.
Положительную динамику продемонстрировали и правоохранительные органы в части раскрываемости преступлений: если в прошлом году она составила 46,7%, то в 2022-м — 49%. Успешнее всего следователям удается раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья новосибирцев.
В августе сотрудники прокуратуры фиксировали снижение количества преступлений в Новосибирской области на 0,9%. Отмечалось, что в 2022 году в регионе стали реже красть средства с банковских карт и автомобили.