На выборах в Новосибирской области зарегистрировали 13 сообщений о нарушениях
По 6 из них проводят административные проверки
В Новосибирской области за три дня голосования жители 13 раз сообщали в правоохранительные органы о нарушениях, связанных с избирательным законодательством. Об этом на оперативном совещании 12 сентября рассказал заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.
— В том числе 9 на территории города Барабинска, 1 — в Здвинске, в Коченеве — 1, в Чулыме — 2 нарушения. По 6 в настоящее время возбуждены и проводятся административные производства, по 7 — дополнительные проверки, — сообщил Кирилл Травин.
Как уточнил заместитель начальника ГУ МВД по региону, на избирательных участках ежедневно работали 887 сотрудников правоохранительных органов, в том числе из управления на транспорте, частных охранных организаций, а также военнослужащие.
Сегодня Избирательная комиссия региона подвела предварительные итоги на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области. На двух округах лидируют кандидаты от «Единой России».