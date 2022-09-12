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На выборах в Новосибирской области зарегистрировали 13 сообщений о нарушениях

По 6 из них проводят административные проверки

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Выборы прошли в области с 9 по 11 сентября

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В Новосибирской области за три дня голосования жители 13 раз сообщали в правоохранительные органы о нарушениях, связанных с избирательным законодательством. Об этом на оперативном совещании 12 сентября рассказал заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин.

— В том числе 9 на территории города Барабинска, 1 — в Здвинске, в Коченеве — 1, в Чулыме — 2 нарушения. По 6 в настоящее время возбуждены и проводятся административные производства, по 7 — дополнительные проверки, — сообщил Кирилл Травин.

Как уточнил заместитель начальника ГУ МВД по региону, на избирательных участках ежедневно работали 887 сотрудников правоохранительных органов, в том числе из управления на транспорте, частных охранных организаций, а также военнослужащие.

Сегодня Избирательная комиссия региона подвела предварительные итоги на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области. На двух округах лидируют кандидаты от «Единой России».

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