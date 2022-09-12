На выборах в Новосибирской области зарегистрировали 13 сообщений о нарушениях

Как уточнил заместитель начальника ГУ МВД по региону, на избирательных участках ежедневно работали 887 сотрудников правоохранительных органов, в том числе из управления на транспорте, частных охранных организаций, а также военнослужащие.

Сегодня Избирательная комиссия региона подвела предварительные итоги на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области. На двух округах лидируют кандидаты от «Единой России».