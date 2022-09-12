«Я давно знала, что ты маньяк». Мать до последнего защищала сына-уголовника. Кошмар на улице Доброй

Жители улиц Доброй и Счастливой в Городце Нижегородской области несколько лет жили по соседству с 37-летним уголовником Иваном Белоусовым. Соседи с опаской поглядывали в его сторону, запрещая своим детям с ним общаться. А бывший зэк, как утверждают сами жители и местные ребята, приставал к малышам и зазывал их домой.

Единственный человек, который его защищал, — его 73-летняя мать. Когда у разъяренных жителей сдали нервы в последний раз и они пошли линчевать мужчину, в пустой квартире они нашли старушку мертвой.