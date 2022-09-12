«Я давно знала, что ты маньяк». Мать до последнего защищала сына-уголовника. Кошмар на улице Доброй

Жители улиц Доброй и Счастливой в Городце Нижегородской области несколько лет жили по соседству с
Единственный человек, который его защищал, — его
Специальный корреспондент NN.RU Александр Виноградов отправился на улицу Добрую в Городце, чтобы разобраться в сложных семейных и соседских отношениях, которые закончились трагедией.
«За всеми всю жизнь под-сма-три-вал»
— Это не человек. Вот он родился… и отморозок вот конченый, — рассказывает о своем соседе выглядывающий из-за двери пенсионер.
Моего собеседника зовут Николаем Кривоносовым. В дом на улице Доброй его вместе с
— Он за всеми всю жизнь под-сма-три-вал. Он больной уже был. И никто не знал. И с матерью он спал, наверное, до пятнадцати лет.
Ранее Белоусов сидел за особо опасное преступление. Жители рассказывают, что Белоусов, когда ему было 15 лет, с приятелями изнасиловал мальчика.
— После освобождения в декабре 2011 года из мест лишения свободы встал на путь исправления, — содержится в приговоре за следующее преступление.
Семь лет назад он вместе с подругой ограбил женщину с инвалидностью, мать своей сожительницы. Через два года выпущен условно-досрочно и опять сел за нарушение административного надзора. До своего очередного задержания он жил со своей престарелой матерью, которая его всячески защищала.
Жители пошли его убивать
Жители жаловались на проделки соседа не раз. То цветы из клумбы нарвет, то накидает бычков на детской площадке. Цветов на улицах Доброй и соседней Счастливой много. Они пестро цветут у трехэтажных домиков розовых, голубых и песочных тонов.
Напротив дома
— Вы писать будете? Я скажу всё как было, но меня не снимать, — категорично говорит Василий Жуков (имя изменено. — Прим. ред.).
В прошлую субботу он зашел во «ВКонтакте». Увидел пост, обращенный к местной администрации. В нем сообщалось про приставания Белоусова к маленьким мальчикам и девочкам. Жуков вместе с приятелями решил разобраться.
— Пошли мы ему бить лицо, — говорит откровенно Жуков. — Стучали, стучали, стучали. Никто не отвечает. Я говорю мальчишкам: «Идите на ту сторону, вдруг убежит».
Свидетелем похода был сосед Кривоносов.
— Говорят: «Мы сейчас его убьем». Пожалуйста. Я только рад. Говорю: «Вы лучше полицию вызовите, его тут вытащат, вы как раз его напорете [накажите. — Прим. ред.]. А если сами войдете, там мать. Она его под кровать спрячет. Или через окно убежит». Вот они пошли к окну, — описывает пенсионер охоту за Белоусовым.
Окно оказалось открыто. Внутри темно. Свет фонарика телефона выхватил худенькое тело
«Снял за шкирку с 12-летней девочки»
— Он нашим девочкам предлагал сходить с ним в магазин за соком.
— И к ним домой за телефоном.
— Он нашего друга трогал, а потом он, друг, ему дал по ногам. Тот упал, и мальчик убежал.
Это младшеклассники Леша и Петя (имена изменены. — Прим. ред.) рассказывают о похождениях Белоусова. На руке у Пети богомол шевелит лапками, рядом на скамейке — банка с зеленью. Мальчик рассказывает, что они собирают насекомых для продажи в интернете.
В десяти метрах от них на детской площадке сталкиваемся с широким мужчиной с рыжеватыми ницшеанскими усами и бородкой. Это Василий Гришин, местный активист. Он рассказывает, как полтора года назад «снял Белоусова за шкирку с
— Люди, главное, знают, к каким детям он пристает, и все молчат. Что случилось с людьми, что случились с вами?! Но зато они таким, как я, не дают покоя... Мы для них плохие, — рассуждает Гришин, который не раз конфликтовал с жителями из-за своей активной позиции. — И вот участковые, вдобавок хочу сказать. Они заняли позицию нарушителей. И мало того — они нас критикуют и ругают за то, что мы пишем заявления. «Вот вы нам покоя не даете».
Несколько недель назад, рассказывают соседи, ночью из квартиры Белоусова слышали крики. Женщина орала: «Я давно знала, что ты маньяк». Оказалось, это кричала знакомая Белоусова, которая зашла к нему на посиделки с ребенком и задремала. А когда проснулась, увидела, как тот якобы раздевал ее сына и лез в трусы.
— Вызвали полицию. Спросили у этого парнишки. Он сказал, что нет, не приставал, — рассказывает об итогах предполагаемых домогательств сосед Николай Кривоносов.
У самого Белоусова на страницах в соцсетях нет ничего, что напрямую указывало бы на влечение к малолетним. Но зацикленность на сексе бросается в глаза. Мужчина подписан на десятки порноресурсов и был активным пользователем сайтов интим-знакомств.
Согласно информации от источника в местном отделении МВД, у полиции не было оснований для задержания Белоусова, так как родители заявлений не писали. Вероятно, боялись связываться с бывшим зэком и ограничивались тем, что советовали своим мальчикам и девочкам держаться от него подальше. В ГУ МВД журналисту NN.RU ответили, что «заявлений о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних со стороны местного жителя 1984 года рождения не поступало».
Сам Белоусов утверждал журналистам, уже после смерти матери и задержания, что к детям он вовсе не приставал и соседи просто на него наговаривают.
«Сдают тормоза». Вопрос о педофилии
Соседи уверенно называют Ивана Белоусова педофилом. При этом ссылаются на рассказы об изнасиловании мальчика, в котором городчанин принимал участие, будучи сам ребенком. Известный московский врач-сексолог, кандидат медицинских наук и блогер Юрий Прокопенко уточняет, что педофилия проявляется только у взрослых. Например, влечение
Юрий Прокопенко так описывает механизм формирования преступной наклонности у педофилов.
— В большинстве случаев педофилия развивается постепенно при наличии двух факторов. Во-первых, есть некая неосознанная склонность к интимным контактам с детьми (как правило, на фоне определенных, чаще невыраженных нарушений деятельности головного мозга). Во-вторых — социальные условия в детском и подростковом возрасте: неблагополучная семья, насилие в семье, одиночество ребенка в семье с алкоголиком (а тем более с обоими пьющими родителями), попытки сексуального насилия над самим ребенком и
Педофилия не всегда приводит к преступлению, отмечает врач-сексолог. Есть люди, которые подавляют в себе неправильные влечения и живут до старости внешне обычной жизнью.
— Но у кого-то сдают тормоза. Как правило, на фоне алкоголизма, отсутствия занятий, хронической стрессовой ситуации и других обстоятельств, под влиянием которых глубоко спрятанная потребность становится непреодолимой.
Первая и последняя жертва
Во всей этой истории, судя по всему, первой и последней жертвой Белоусова была его собственная мать (это еще предстоит установить суду). Бывшая соседка Мария Гарькова вспоминает, что и отец будущего убийцы (он умер лет 10 назад) постоянно попадал в полицию и был судим. А после освобождения бил и издевался над своей женой. Ребенок видел насилие и, возможно, начал повторять его.
— Насилие над детьми [со стороны Белоусова] было не раз. Лет двадцать назад примерно напал на девочку. Не помню точно, доказали его вину или нет, но все жители дома знали, что это он. Потом было насилие групповое над мальчиком, потом вышел — изрезал в подъезде женщину, и так можно перечислять долго, — рассказывает Гарькова.
Забитая мать, несмотря на издевательства, всячески защищала своего Ваню. Семь лет назад, когда Белоусов ограбил женщину-инвалида, его мать пыталась загладить вину сына, извинялась и отдала часть накоплений.
— Она всегда тут черная ходила. Я подошел один раз. Спрашиваю: «Что, он тебя бьет?» «Что ты, что ты, нет, Коля, нет», — и крестится. Никому ничего не говорила, — рассказывает сосед Николай Кривоносов.
Незадолго до смерти, как рассказывают соседи, женщина просила соседку вызвать полицию. Сотрудники приезжали, но пенсионерка в очередной раз отказалась писать заявление на сына.
Свою мать, как признался позднее