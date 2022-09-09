Прораба начали судить за смерть на стройке общежития НГТУ
Пожилая женщина-строитель провалилась в шахту лифта и погибла
В Ленинском районном суде вчера, 8 сентября 2022 года, начали рассматривать уголовное дело о смерти на стройке общежития НГТУ. Судят
Трагедия произошла 23 марта 2022 года. Как рассказала НГС государственный обвинитель по делу, помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Федорова, пенсионерка пришла устраиваться на работу маляром-штукатуром.
61-летняя женщина переехала в Новосибирск из Магадана, успела поработать в Академгородке и планировала устроиться на постоянную работу. Прораб показал ей объем работ, после чего ненадолго оставил женщину одну, а когда вернулся, она пропала. По информации гособвинителя, мужчина не заметил вещи пенсионерки и решил, что она ушла с объекта.
— Родственники начали ее искать, и в прорабской услышали, как звонит ее телефон. Обвиняемый позвонил на проходную, выяснил, что она не покидала объект. Начали ее искать, обнаружили труп ее в шахте лифта, — рассказала гособвинитель. — На некоторых этажах отсутствовали предусмотренные нормами СНИП ограждения. В ходе следствия не установили, с какого именно этажа она упала в шахту лифта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (проведение строительных работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По информации гособвинителя, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и подробно рассказал о трагедии. Он заявил, что намерен компенсировать ущерб семье погибшей женщины. У нее остались двое детей и пятеро внуков. Максимальное наказание, которое грозит предполагаемому виновнику смерти пенсионерки по указанной статье, — 5 лет лишения свободы.
Строительством общежития НГТУ занималась фирма ООО ПКФ «Агросервис», принадлежащая Сергею Григорьеву, генеральный директор — Светлана Григорьева. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 20,4 миллиона рублей.
За месяц до трагедии на стройке Сергей Григорьев, который тогда сам занимал пост гендиректора, попал под домашний арест в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. ФСБ заподозрила его в том, что на строительстве детского сада и ремонте подъезда в многоквартирном доме он похитил порядка 21 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о том, что может грозить директору турфирмы «Экстрим тайм», которого обвиняют в том, что из-за его неосторожности 9 туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку.