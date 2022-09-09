Прораба начали судить за смерть на стройке общежития НГТУ

В Ленинском районном суде вчера, 8 сентября 2022 года, начали рассматривать уголовное дело о смерти на стройке общежития НГТУ. Судят 43-летнего мужчину, который был прорабом на стройке. Неосторожность строителя, по данным следствия, привела к гибели пожилой женщины.



Трагедия произошла 23 марта 2022 года. Как рассказала НГС государственный обвинитель по делу, помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Федорова, пенсионерка пришла устраиваться на работу маляром-штукатуром.