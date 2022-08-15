«Всё равно ее утопили». Репортаж из поселка, где пропавшую девочку нашли мертвой в колодце

Вечер пропажи

Верхнечусовские Городки — небольшой поселок рядом с Чусовым, место туристическое, но сами местные все друг друга знают. О трагедии сегодня говорят все, все и на поиски девочки выходили. О семье малышки отзываются только положительно: «Хорошие люди, работают», «Мама сейчас в декрете, у них есть младшая дочь», «Дом у них хороший», «Всегда с ними отец и мать были».

Родственники рассказали 59.RU о том, что происходило в вечер пропажи девочки. Она играла с друзьями, ей купили новую игрушку из семейства Хагги Вагги, с которой она не хотела расставаться ни на минуту, семья пошла в гости к ее крестной — и там малышка увидела у другой девочки чупа-чупс, тоже захотела леденец. Пошла за ним в магазин сама — знала маршрут и раньше так уже делала.