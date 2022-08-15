«Всё равно ее утопили». Репортаж из поселка, где пропавшую девочку нашли мертвой в колодце

12 августа в поселке Верхнечусовские Городки в Прикамье пропала шестилетняя девочка. Зная дорогу и будучи малышкой самостоятельной, она пошла в магазин за леденцом — вышла в 19:10 и так и не вернулась. Девочку искали местные жители, сотни волонтеров, полиция, следователи. Сразу после исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве — по факту исчезновения так делается, чтобы ускорить поисковые мероприятия. В ночь на 15 августа тело девочки нашли в закрытом колодце.
Вечер пропажи
Верхнечусовские Городки — небольшой поселок рядом с Чусовым, место туристическое, но сами местные все друг друга знают. О трагедии сегодня говорят все, все и на поиски девочки выходили. О семье малышки отзываются только положительно: «Хорошие люди, работают», «Мама сейчас в декрете, у них есть младшая дочь», «Дом у них хороший», «Всегда с ними отец и мать были».
Родственники рассказали 59.RU о том, что происходило в вечер пропажи девочки. Она играла с друзьями, ей купили новую игрушку из семейства Хагги Вагги, с которой она не хотела расставаться ни на минуту, семья пошла в гости к ее крестной — и там малышка увидела у другой девочки чупа-чупс, тоже захотела леденец. Пошла за ним в магазин сама — знала маршрут и раньше так уже делала.
— Она целенаправленно шла, у нее была цель купить чупа-чупс и прийти в гости обратно, — рассказала журналистам мама девочки. — [Идти] 250 метров примерно, 300 максимум. Там ложок такой получается, мы ее взглядом проводили, и всё, знаете, без задней мысли. Почему мы не сразу забеспокоились? Не через пять, десять минут. Потому что общаемся с друзьями, которые живут на пути в магазин. То есть они наши дети ходят вместе в детский сад. И мы дружим, — рассказывает собеседница. — Она могла просто либо там поиграть, либо прийти с ними к друзьям, куда мы приехали. А через полчаса я позвонила уже девушке, которая живет там, говорю: «Наташа, дочь у тебя?» Она говорит «нет». Мы приехали, дочь не видели. Всё. У нас мужья сразу садятся на квадроциклы, объезжают квадрат, дочери нигде нету. Ну всё, начинаем поиски.
К поискам привлекли полицию, потом — волонтеров. Люди ехали из Перми, в Городках разбили волонтерский лагерь, здесь оставались на ночь. Искали везде — прочесывали лес, изучали и заброшки, и жилые дома. В колодец, в котором девочку нашли в итоге, заглянули не раз — но только к вечеру воскресенья на поверхности воды показался кроссовок.
Как оказалось, в магазин в тот вечер девочка так и не дошла. Сейчас на импровизированный монумент у места, где ее нашли, несут цветы, игрушки и чупа-чупсы.
Что произошло: версии
До сих пор официальных версий о том, что случилось с малышкой, нет. Не озвучены, в том числе и семье, и результаты криминологический экспертизы, на которую отправили ее тело. То есть нет и информации о том, есть ли в этой смерти криминальный след.
Версия о несчастном случае в народе, конечно, звучит — мол, шла по дорожке, свернула, упала в открытый колодец. Однако, по словам местных, ранее он всегда был закрыт, хотя и зарос травой, а также не имел обозначающей таблички. Более того, дорога от дома друзей к магазину — прямая, грунтовая, идти по ней намного удобнее, чем свернув в траву (тем более что для этого пришлось бы преодолеть перекопанный участок).
— Последний раз, когда я здесь на велосипеде ездила с подружкой, колодец был закрыт, — рассказала 59.RU маленькая жительница поселка.
Отметим, что когда девочку нашли, колодец опять же был закрыт.
Мама, как и другие родственники малышки, уверены: это не несчастный случай, тело ребенка в колодец подкинули уже когда началась поисковая операция.
— Это ее туда принесли, ее туда принесли, — повторяет мама. — Мы там обходили изначально сразу, понимаете? Там всегда около магазина гуляют дети. Их там всегда гуляет много очень. Просто так ребенок пошел в кусты, открыл колодец и лег туда? Не бывает такого просто. <...> Там на магазине нет камер. Он выбрал этот момент, когда все столпились в штабе, когда прекратилась временная перепланировка действий. То есть отряды меняются, мы меняемся. Грубо говоря, кто-то отдыхать ушел и здесь, скорее всего, никого не стало, безлюдно стало.
О чем говорят люди
Жители говорят, что дети всех возрастов часто собираются на детской площадке и играют вместе.
— Здесь все друг другу доверяют, я сама из города — я по городу их (детей имеется в виду. — Прим. ред.) — а здесь все друг друга знают, — рассказывает 59.RU местная жительница Татьяна.
— Она была бойкая девочка, доверчивая, — делится другая женщина, Тамара. — Это удивительно, никогда не было здесь такого, восемьдесят лет уж живу. И главное, тут рядом ведь. В магазин не дошла, за магазином этот колодец. И закрыто так, ей ведь никак не поднять было крышку. Всё равно ее утопили.
Редакция 59.RU продолжает следить за ходом следствия по делу об убийстве девочки. Мы публикуем всю информацию в онлайн-трансляции на сайте и в Telegram-канале.