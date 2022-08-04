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Спецназ ворвался к организаторам притона в Новосибирске — публикуем оперативное видео

При обысках полиция изъяла крупные суммы денег, в том числе две тысячи сирийских фунтов

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Одну из подозреваемых заключили под стражу

Одну из подозреваемых заключили под стражу

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Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых, которые создали притон для занятий проституцией.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий в арендованных квартирах задержаны 41-летняя организатор и 13 участников группы в возрасте от 34 до 44 лет, из которых пять женщин выполняли роли администраторов, а восемь мужчин были водителями, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, с 2015 по 2022 год подозреваемые вовлекали в секс-работу женщин из Новосибирской области и близлежащих регионов Сибири. Девушкам обещали высокую зарплату и стабильный доход. Для работы их привозили в арендованные квартиры, сауны и гостиницы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, визитные карточки с предложением интим-услуг и крупную сумму денег.

— Изъяты около 40 банковских карт, более 30 мобильных телефонов, 1 жесткий диск, сервер от видеокамеры, записи «теневых» бухгалтерских учетов, а также денежные средства в сумме свыше миллиона рублей, 150 долларов США и две тысяч сирийских фунтов, — пояснили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией». 13 задержанных отправили под домашний арест, одну подозреваемую заключили под стражу.

В отношении 13 задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одна из участниц группы заключена под стражу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

НГС выпускал большой текст о том, как устроена секс-работа в Новосибирске, кто выходит работать на улице и легко ли «девочке с дороги» оставить этот бизнес.

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