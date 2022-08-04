Спецназ ворвался к организаторам притона в Новосибирске — публикуем оперативное видео

Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых, которые создали притон для занятий проституцией.



— В результате оперативно-разыскных мероприятий в арендованных квартирах задержаны 41-летняя организатор и 13 участников группы в возрасте от 34 до 44 лет, из которых пять женщин выполняли роли администраторов, а восемь мужчин были водителями, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.