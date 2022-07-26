«У Льва по-настоящему гипнотическое обаяние». Торговцы рыбой со всей страны ищут сибирского афериста

Торговцы рыбой из разных городов России пытаются наказать своего партнера — омича Льва Мотору. Они утверждают, что сибиряк кинул их на миллионы рублей. Заставить образумиться бывшего партнера не выходит ни уговорами, ни силой, ни с помощью полиции. Мужчине даже сломали обе руки, но тот вновь взялся за старое, оставляя после себя приятное впечатление крутого дельца и дыры в кошельках соратников.
Афера на три миллиона
Льва Мотору в новосибирской фирме «ГрандСиб» узнали через его давнего партнера — предпринимателя Максима Скрябина — в 2020 году: несколько раз мужчины на обсуждении деловых вопросов присутствовали вместе. Скрябин регулярно брал рыбу «ГрандСиба» для ее последующей реализации. Очередную поставку запланировали на март 2021 года, Мотора на встречу приехал один.
— Он показал доверенность от Скрябина и забрал сельди, горбуши и скумбрии на 3 миллиона 150 тысяч рублей. Расписался в товарных накладных, погрузил рыбу и исчез. Больше мы его не видели, — рассказывает представитель ООО «ГрандСиб» Джалаль Аль-Хаик.
ИП Скрябин в ответ на претензии «ГрандСиба» заявил, что с Львом Моторой уже не работает и никаких доверенностей на него не выписывал. Вероятно, тот документ, что мужчина предъявил «ГрандСибу» (доверенность никто сфотографировать не догадался), оказался поддельным.
— Сам Мотора по телефону начал говорить что-то про свои долги и проблемы, обещал вернуть деньги при первой возможности. Также он предлагал новые договоры на поставку рыбы. В этом он здорово разбирается: всегда знает, где купить рыбу хорошего качества подешевле, кому продать ее подороже. Но доверия после этой истории к нему не было. Мы решили обратиться в полицию, — продолжил Джалаль Аль-Хаик.
По словам представителя «ГрандСиба», новосибирская полиция уже семь месяцев бездействует по их заявлению о мошенничестве: Мотора даже не был опрошен. Дальнейшее знакомство с личностью этого незаурядного человека наталкивает на мысли о том, что это неслучайно.
«Я не соучастник — я пострадавший»
Тюменец Максим Скрябин познакомился с Львом Моторой около двух лет назад, тот произвел на предпринимателя впечатление компетентного дельца. В первую встречу бизнесмен обратил внимание на то, что у нового знакомого сломаны обе руки, но значения этому не придал.
— Он выступал в качестве агента по поставкам речной рыбы. Это довольно специфический бизнес, в котором практически нет крупных игроков: товар приходится закупать у множества продавцов. Очень много зависит от человеческого фактора: знания рынка, общения и связей. В этом Моторе нет равных: у него всегда были конкретные предложения по оптовым покупкам рыбы высокого качества, — рассказывает Скрябин.
В бизнесе Мотора своими деньгами не участвовал: находил поставщиков и брал комиссию по результатам сделки. До поры до времени все оставались довольны.
— В какой-то момент ко мне начали подходить конкуренты, с которыми мы раньше и не общались толком. Говорят: «Парни, этот Мотора вас кинет, он подлец!». Также нам попадались поставщики, которые говорили, что он должен им денег: небольшие суммы, тысяч 50–100, но это настораживало, — говорит Скрябин.
Когда предприниматель слышал истории про цыганок, которым люди отдавали последние деньги, он не понимал, как это происходит. После знакомства с Моторой — понял.
— У Льва по-настоящему гипнотическое обаяние. Он мастерски входил в доверие и преподал мне лично важный жизненный урок. Это когда он взял рыбу «ГрандСиба» якобы от меня на три с лишним миллиона. В итоге я в этой ситуации оказался главным пострадавшим, — утверждает Скрябин.
Предприниматель утверждает, что он в итоге возместил 3 миллиона 150 тысяч «ГрандСибу», несмотря на то, что рыбу присвоил без его согласия Мотора.
— Было принято такое решение, чтобы не портить наше давнее партнерство. В нашем бизнесе есть официальные деньги, а есть неофициальные. У меня нет доказательств мошенничества Моторы, а у них есть: те накладные. Мы договорились, что «ГрандСиб» обращается в полицию, если что-то удастся взыскать с Льва, эти деньги получу я, — говорит Скрябин.
В ООО «ГрандСиб» слова Скрябина подтвердили.
Сломанные руки
Историю про сломанные руки Моторы при подготовке этого материала журналист НГС услышал неоднократно: от разных людей и в разных вариациях. Одну из них озвучил бизнесмен из Тюмени Дмитрий Бондарь.
— Два года назад Мотора поехал с моим представителем в Ростовскую область для реализации рыбы. Складировали ее в городе Шахты вечером по приезду. Утром товар на 700 тысяч рублей исчез, мы подозреваем в хищении Мотору. Мой представитель написал заявление в полицию, дело до сих пор расследуется, — вспоминает Бондарь.
По словам предпринимателя, владельцы склада — бывшие сотрудники силовых структур. Каким-то образом они задержали Льва для «допроса». Неизвестно, что происходило за закрытыми дверьми, но вышел из-за них Мотора с серьезными травмами рук, отмечает Дмитрий Бондарь.
НГС удалось пообщаться с самим Моторой по телефону, вот как он вспоминает события тех дней.
— Мы привезли от ИП Бондаря рыбу, положили ее на склад на ответственное хранение. Человек Бондаря говорит, что хозяина помещения знает. Часть рыбы мы продали сразу, а остальное оставили там. В итоге товар украл как раз человек Бондаря, но начал валить на меня. Меня три дня в полиции продержали, — говорит Лев Мотора.
Омич утверждает, что не присваивал рыбу ни в Ростовской области, ни в Новосибирске, ни где-либо еще.
— Все, что вам рассказали — ложь. Лучше бы в «ГрандСибе» вам сообщили, как они обналом занимаются. Мы чисто выводили деньги через «ГрандСиб», никакой рыбы они вообще не отгружали, накладные — поддельные, — заявил Мотора.
Рыбный коммивояжер добавил, что сейчас находится в Тюмени и ни от кого не скрывается.
Кто ищет Мотору
На своем трудовом пути Лев Мотора успел позаниматься многими видами деятельности. С 2015 по 2018 он был директором и единственным владельцем ООО «Сибирский Лев» (торговля стройматериалами, бытовыми электротоварами, иная оптовая торговля, строительство зданий, лизинг, консультации). С 2015 по 2020 год Лев был индивидуальным предпринимателем (перевозки, отделка, торговля, техобслуживание и ремонт автомобилей). С 2015 по 2018 Мотора — гендиректором и учредителем ООО «Рыбный Торговый Дом» (торговля рыбой, зерном и другими продуктами). С 2001 по 2014 — гендиректором и совладельцем ООО «Геллеспонт» (торговля животными, продуктами сельского хозяйства, консервами, кормами и еще десятком позиций). На сегондя Лев Мотора должности в коммерческих организациях формально не занимает (источник — «Контур.Фокус»).
Доподлинно неизвестно, каких успехов достиг Мотора в вышеперечисленных сферах бизнеса, но очевидно: на поле рыбного промысла он оставил неизгладимый след. Слухи о нём ходят по всей России.
Все собеседники НГС в сфере торговли рыбой, знавшие Льва Мотору, утверждают, что им известны десятки случаев, как он кинул людей на серьезные суммы. Рыбного коммивояжера поэтому ищут многие. Неспроста он ведет кочевой образ жизни: журналист НГС в Омске не смог застать его по домашнему адресу.
— Я слышал, что он москвичей миллионов на восемь кинул, дагестанцев миллионов на шесть, томичей на 600 тысяч. Если считать меня и «ГрандСиб», миллионов на 15 набирается. Суммы в районе ста тысяч даже считать не будем. Правда, дела обстоят так, что у большинства нет веских доказательств мошенничества, — говорит Дмитрий Бондарь.
Самое удивительное в этой истории нашло отражение в переписке НГС с органами МВД. В Ростовской области, куда с заявлением о хищении рыбы обращался Дмитрий Бондарь, сообщили редакции, что не получали запроса НГС. Хотя он однозначно уходил с электронного ящика 18 июня, мы проверили.
В полиции Омска, где прописан Мотора, в ответе на запрос «НГС.Омск» сообщили, что «уголовные дела в отношении указанного гражданина не возбуждались и не расследовались. Процессуальные решения в его отношении не принимались. Заявления о мошенничестве на него не поступали».
В ГУ МВД по Новосибирской области НГС дали аналогичный ответ (как в Омске), мол, заявления на Мотору не поступали, дела не заводились. При этом редакция располагает заявлением ООО «ГрандСиб» на Мотору, жалобу на бездействие новосибирской полиции, а также постановление прокуратуры об отмене постановления МВД об отказе в возбуждении уголовного дела. Зампрокурора Центрального района Новосибирска Евгений Бершанский поручил полицейским Новосибирска всё-таки опросить Мотору и провести иные проверочные мероприятия.
В запросе в МВД редакция указывала не только ФИО Моторы, но даже его паспортные данные, чтобы получить объективный ответ по существу.
20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Пищук присваивал квартиры и дома своих клиентов. НГС подробно разбирал его мошенническую схему.