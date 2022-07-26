«У Льва по-настоящему гипнотическое обаяние». Торговцы рыбой со всей страны ищут сибирского афериста

ИП Скрябин в ответ на претензии «ГрандСиба» заявил, что с Львом Моторой уже не работает и никаких доверенностей на него не выписывал. Вероятно, тот документ, что мужчина предъявил «ГрандСибу» (доверенность никто сфотографировать не догадался), оказался поддельным.

— Сам Мотора по телефону начал говорить что-то про свои долги и проблемы, обещал вернуть деньги при первой возможности. Также он предлагал новые договоры на поставку рыбы. В этом он здорово разбирается: всегда знает, где купить рыбу хорошего качества подешевле, кому продать ее подороже. Но доверия после этой истории к нему не было. Мы решили обратиться в полицию, — продолжил Джалаль Аль-Хаик.

