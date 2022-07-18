СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 57.83
eur 57.89
Тема дняМассовая авария: 3 детей пострадали
Все новости
Все новости

Пистолеты Макарова и детали винтовки: в Новосибирске обезвредили нелегальную оружейную лабораторию в гараже

Силовики задержали новосибирца, который переделывал охолощенное оружие в боевое

4
Житель Новосибирска организовал подпольный цех в гаражном боксе

Житель Новосибирска организовал подпольный цех в гаражном боксе

Поделиться

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции выявили подпольную оружейную мастерскую в Новосибирске.

По версии следствия, в гаражном боксе новосибирец организовал переделку охолощенного оружия в боевые аналоги, а также изготовление боеприпасов. В ходе обыска были изъяты пистолеты системы Макарова, ружье «ИЖ-К», детали винтовки Мосина, более 100 патронов различного калибра. Также силовики обнаружили в гараже оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса России о незаконном приобретении, передаче, хранении, а также изготовлении и переделке огнестрельного оружия, — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.

Один из изъятых пистолетов системы Макарова

Один из изъятых пистолетов системы Макарова

Поделиться

На время расследования задержанного отпустили под подписку о невыезде.

В мае 35-летнего новосибирца заподозрили в покушении на сбыт взрывчатки и детонатора к ней. По версии следствия, мужчина собирался продать тротиловую шашку, несколько ружей, и более 120 патронов к ним.

По теме

ФСБзадержаниелабораторияоружие
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2