Пистолеты Макарова и детали винтовки: в Новосибирске обезвредили нелегальную оружейную лабораторию в гараже

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции выявили подпольную оружейную мастерскую в Новосибирске.

По версии следствия, в гаражном боксе новосибирец организовал переделку охолощенного оружия в боевые аналоги, а также изготовление боеприпасов. В ходе обыска были изъяты пистолеты системы Макарова, ружье «ИЖ-К», детали винтовки Мосина, более 100 патронов различного калибра. Также силовики обнаружили в гараже оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

