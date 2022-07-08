СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.14
eur 64.13
Тема дняКак журналистка НГС прыгала с 30-метровой башни
Все новости
Все новости

Хотел вернуть долг: подозреваемого в похищении задержала полиция в Новосибирске

Молодой человек силой увез должника из Убинского района в Новосибирск

71
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Поделиться

В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в похищении человека. По данным следствия, он сделал это, чтобы вернуть долг.

Сообщение о похищении 21-летнего парня поступило в убинский отдел полиции 3 июля. 22-летний фигурант приехал у дому пострадавшего в селе Владимировском вечером, при этом за рулем был знакомый подозреваемого.

— Фигурант по делу с целью получить денежные средства, которые мужчина задолжал последнему, не осведомляя водителя об истинных намерениях, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, посадил в автомобиль потерпевшего и перевез его в свою квартиру по улице Некрасова города Новосибирск, — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Полицейские установили личность подозреваемого и автомобиль, на котором он увез пострадавшего. Позже сотрудники уголовного розыска нашли квартиру, в которой удерживали парня, и задержали нападавшего.

— Задержанным оказался 22-летний житель Кировского района города Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Ранее новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. Обвинение предъявили двум молодым мужчинам, которые посадили пострадавшего в машину, угрожали ему оружием и требовали 350 000 рублей.

По теме

Кировский районполицияпохищение человекаследователиуголовный розыск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2