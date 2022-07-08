Хотел вернуть долг: подозреваемого в похищении задержала полиция в Новосибирске

В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в похищении человека. По данным следствия, он сделал это, чтобы вернуть долг.



Сообщение о похищении 21-летнего парня поступило в убинский отдел полиции 3 июля. 22-летний фигурант приехал у дому пострадавшего в селе Владимировском вечером, при этом за рулем был знакомый подозреваемого.



— Фигурант по делу с целью получить денежные средства, которые мужчина задолжал последнему, не осведомляя водителя об истинных намерениях, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, посадил в автомобиль потерпевшего и перевез его в свою квартиру по улице Некрасова города Новосибирск, — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по НСО.

