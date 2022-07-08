Хотел вернуть долг: подозреваемого в похищении задержала полиция в Новосибирске
Молодой человек силой увез должника из Убинского района в Новосибирск
В Новосибирске полиция задержала подозреваемого в похищении человека. По данным следствия, он сделал это, чтобы вернуть долг.
Сообщение о похищении 21-летнего парня поступило в убинский отдел полиции 3 июля. 22-летний фигурант приехал у дому пострадавшего в селе Владимировском вечером, при этом за рулем был знакомый подозреваемого.
— Фигурант по делу с целью получить денежные средства, которые мужчина задолжал последнему, не осведомляя водителя об истинных намерениях, применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, посадил в автомобиль потерпевшего и перевез его в свою квартиру по улице Некрасова города Новосибирск, — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Полицейские установили личность подозреваемого и автомобиль, на котором он увез пострадавшего. Позже сотрудники уголовного розыска нашли квартиру, в которой удерживали парня, и задержали нападавшего.
— Задержанным оказался 22-летний житель Кировского района города Новосибирска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за вымогательство, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Ранее новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. Обвинение предъявили двум молодым мужчинам, которые посадили пострадавшего в машину, угрожали ему оружием и требовали 350 000 рублей.