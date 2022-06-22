Полицейский под прикрытием в видеоинтервью рассказал об иерархии должностей в наркобизнесе
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Корреспонденты NGS24.RU взяли интервью у сотрудника полиции, который работает под прикрытием и расследует наркопреступления в Красноярске. Он рассказал об иерархии должностей в этом подпольном бизнесе, кто такие «спортики» и развенчал мифы о высоком заработке так называемых закладчиков.
Советуем прочитать подробную статью на эту тему. Это откровенная история наркомана, который тестировал вещества на себе.