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Полицейский под прикрытием в видеоинтервью рассказал об иерархии должностей в наркобизнесе

Осторожно: в ролике присутствуют жесткие кадры 18+

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Корреспонденты NGS24.RU взяли интервью у сотрудника полиции, который работает под прикрытием и расследует наркопреступления в Красноярске. Он рассказал об иерархии должностей в этом подпольном бизнесе, кто такие «спортики» и развенчал мифы о высоком заработке так называемых закладчиков.

Советуем прочитать подробную статью на эту тему. Это откровенная история наркомана, который тестировал вещества на себе.

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