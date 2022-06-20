Подростков будут судить за нападение на магазин косметики с пневматическим пистолетом

В Новосибирске 17-летний и 16-летний подростки обвиняются в ограблении магазина косметики — они пришли туда с пневматическим пистолетом.

— По данным следствия, 4 мая 2022 года фигуранты по делу, находясь в помещении магазина «Магнит Косметик» по улице Депутатской Центрального района города Новосибирска, высказывая угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, путем открытой демонстрации пневматического гладкоствольного пистолета похитили парфюмерные изделия на сумму 9 тысяч 968 рублей 80 копеек и скрылись с места преступления, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.