Подростков будут судить за нападение на магазин косметики с пневматическим пистолетом
Вину в преступлении фигуранты не признали
В Новосибирске 17-летний и 16-летний подростки обвиняются в ограблении магазина косметики — они пришли туда с пневматическим пистолетом.
— По данным следствия, 4 мая 2022 года фигуранты по делу, находясь в помещении магазина «Магнит Косметик» по улице Депутатской Центрального района города Новосибирска, высказывая угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, путем открытой демонстрации пневматического гладкоствольного пистолета похитили парфюмерные изделия на сумму 9 тысяч 968 рублей 80 копеек и скрылись с места преступления, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Как сообщили следователи, обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции и доставлены к следователю. Одного из подростков заключили под стражу, второму назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину подростки не признали.
Следователи Железнодорожного отдела завершили расследование дела, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Дело передадут в Центральный районный суд.
В Новосибирске задержали 15-летнего подростка из Ленинского района, который угнал автомобиль Lada Samara. Он перегнал его с улицы Горской на Крашенинникова. Там машину нашла полиция.