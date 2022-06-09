Новосибирец устроил стрельбу возле бара и 3 года скрывался — видео, как он стрелял по оппонентам

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 23-летнего жителя Новосибирска. В ближайшее время оно поступит в Новосибирский областной суд.



Трагедия произошла в ночь на 11 августа 2018 года у бара на Вокзальной Магистрали. По версии прокуратуры, обвиняемый «используя незначительный повод», спровоцировал конфликт с группой молодых людей. В разгар перепалки 31-летний мужчина вытащил травматический пистолет и с близкого расстояния выстрелил четыре раза в оппонентов.

