Новосибирец устроил стрельбу возле бара и 3 года скрывался — видео, как он стрелял по оппонентам
Дело уже дошло до суда
Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 23-летнего жителя Новосибирска. В ближайшее время оно поступит в Новосибирский областной суд.
Трагедия произошла в ночь на 11 августа 2018 года у бара на Вокзальной Магистрали. По версии прокуратуры, обвиняемый «используя незначительный повод», спровоцировал конфликт с группой молодых людей. В разгар перепалки 31-летний мужчина вытащил травматический пистолет и с близкого расстояния выстрелил четыре раза в оппонентов.
— Одна из пуль пробила лобную кость пострадавшего и повредила мозг, от полученной травмы он через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Стрелок с места преступления скрылся. Во время розыска близкие погибшего парня объявили награду за информацию о беглеце в размере 1 миллиона рублей. Задержать подозреваемого удалось только в декабре 2021 года. Его обвинили в хулиганстве с применением оружия и убийстве.
— Вину в совершенных преступлениях мужчина признал частично, заявив, что оборонялся, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
На время расследования и судебного разбирательства обвиняемого поместили в следственный изолятор. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в суд передали дело сибирячки, которая 69 раз ударила бутылкой избивавшего её сожителя. пострадавший от полученных травм скончался.