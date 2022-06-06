Дело 17-летнего новосибирца, пырнувшего ножом ровесника на площади Маркса, передали в суд
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. До этого парень избил незнакомую девушку на улице
Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 17-летнего новосибирца. В ноябре прошлого года он пырнул ножом в шею сверстника на площади Маркса. До этого он избил на улице незнакомую девушку.
Молодого человека обвиняют по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданину и угрозой его применения, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, днем в ноябре 2021 года на пересечении 1-го переулка Костычева и улицы Костычева в Ленинском районе парень подошел к незнакомой девушке. Он преградил ей путь и ударил рукой в грудь, а затем ногами в бедро. Пригрозив ножом-бабочкой, он приказал девушке больше не показываться «на глаза».
Затем подросток отправился в «Бургер Кинг» на площади Карла Маркса. В помещении он стал пристально смотреть на компанию ранее незнакомых ему ровесников, привлекал их внимание и провоцировал на конфликт. Девушка из этой компании подошла к обвиняемому, показала ему сообщение на экране телефона с просьбой не смотреть в их сторону. Потом девушка вернулась к друзьям.
— Обвиняемый дождался девушку и шедшего с ней парня, умышленно толкнул плечом молодого человека, провоцируя на конфликт, после чего из кармана достал нож-бабочку, тем самым демонстрируя угрозу возможности его применения. В результате надуманного конфликта обвиняемый нанес молодому человеку удар ножом-бабочкой в шею, причинив легкий вред здоровью, а также удар ножом в поясничную область, причинив тяжкий вред его здоровью, — добавили в областной прокуратуре.
Уголовное дело направят в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Уголовное дело на агрессивного подростка возбудили в день инцидентов. После нападения пострадавший от его действий ровесник какое-то время провел в реанимации на аппарате ИВЛ.