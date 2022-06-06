Дело 17-летнего новосибирца, пырнувшего ножом ровесника на площади Маркса, передали в суд

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 17-летнего новосибирца. В ноябре прошлого года он пырнул ножом в шею сверстника на площади Маркса. До этого он избил на улице незнакомую девушку.

Молодого человека обвиняют по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданину и угрозой его применения, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).