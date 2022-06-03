43-летний новосибирец напал на полицейских — силовики были вынуждены отстреливаться от его бойцового пса
Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника власти
В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии выгуливал бойцового пса без поводка и намордника и попытался напасть на приехавших по вызову сотрудников полиции.
Инцидент произошел 31 мая во дворе одного из домов на улице Крылова. По данным пресс-службы регионального управления МВД, в полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина громко матерится и конфликтует с прохожими. По вызову выехал наряд, а на месте происшествия нарушитель начал ругаться на полицейских. В итоге он начал бить по служебному автомобилю, а его бойцовский пес, гулявший без поводка и намордника, попытался укусить одного из сотрудников.
— Полицейский сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, чем спугнул собаку. Хозяин животного замахнулся на сотрудника полиции. Противоправные действия 43-летнего местного жителя были пресечены, он задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции, — сообщили в пресс-службе главка.
Позже полицейские выяснили, что в тот же день задержанный в подъезде жилого дома напал на сотрудницу полиции (участкового), когда та пыталась выйти из лифта. Он и его бойцовый пес преградили путь женщине, собака пыталась укусить правоохранителя, а мужчина громко матерился.
— При попытке выйти из лифта мужчина ударил потерпевшую в область грудной клетки, — сообщили в Следственном комитете.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.
В марте житель Новосибирска, находившийся под административным надзором, напал с ножом на полицейских, которые хотели забрать его в отдел. Мужчина ранил правоохранителя и поранился сам.