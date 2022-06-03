43-летний новосибирец напал на полицейских — силовики были вынуждены отстреливаться от его бойцового пса

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии выгуливал бойцового пса без поводка и намордника и попытался напасть на приехавших по вызову сотрудников полиции.



Инцидент произошел 31 мая во дворе одного из домов на улице Крылова. По данным пресс-службы регионального управления МВД, в полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина громко матерится и конфликтует с прохожими. По вызову выехал наряд, а на месте происшествия нарушитель начал ругаться на полицейских. В итоге он начал бить по служебному автомобилю, а его бойцовский пес, гулявший без поводка и намордника, попытался укусить одного из сотрудников.

