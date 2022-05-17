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До суда дошло уголовное дело против семерых новосибирцев — они незаконно перевели валюту на 433 млн рублей

Они совершали операции с октября 2016 по февраль 2021 года

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Деньги переводились для выгоды в предпринимательской деятельности

Деньги переводились для выгоды в предпринимательской деятельности

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Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном переводе валюты. По нему проходят семеро местных жителей.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

— По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, вопреки законодательству о валютном контроле совершили операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше 433 млн рублей, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемые переводили средства на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах. При этом новосибирцы представляли кредитную организацию, которая обладает полномочиями кредитного контроля, и документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

— Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета, — объяснили в прокуратуре.

Так, деньги переводились «в интересах других лиц» и были связаны с выгодой в предпринимательской деятельности.

Уголовное дело направят в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В конце апреля суд взыскал с бывшего заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова имущество на сумму 45,9 миллиона рублей и денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей, а также 359 900 долларов США и 11 900 евро.

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