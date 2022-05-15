Первый замначальника ГУФСИН по Новосибирской области уволен в связи с утратой доверия
Его фамилия появилась в специальном реестре на сайте Госслужбы
Первый заместитель начальника ГУФСИН по Новосибирской области Евгений Попов уволен из управления — его фамилия появилась в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, на сайте Госслужбы.
В списке больше трех тысяч фамилий. По данным сайта, документ об увольнении Попова был подписан еще
НГС попросил пресс-службу ГУФСИН по Новосибирской области прокомментировать информацию об увольнении заместителя начальника управления.
В марте ГУФСИН Новосибирской области возглавил Алан Купеев, который ранее возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.