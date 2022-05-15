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Первый замначальника ГУФСИН по Новосибирской области уволен в связи с утратой доверия

Его фамилия появилась в специальном реестре на сайте Госслужбы

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Решение было подписано в феврале

Решение было подписано в феврале

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Первый заместитель начальника ГУФСИН по Новосибирской области Евгений Попов уволен из управления — его фамилия появилась в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, на сайте Госслужбы.

В списке больше трех тысяч фамилий. По данным сайта, документ об увольнении Попова был подписан еще 14 февраля. Причина увольнения — нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» в части конфликта интересов. На сайте ГУФСИН по Новосибирской области Евгения Попова нет в списке заместителей начальника управления. Сейчас руководителя управления замещают Игорь Новиков, Олег Тишечко, Сергей Ерохин.

НГС попросил пресс-службу ГУФСИН по Новосибирской области прокомментировать информацию об увольнении заместителя начальника управления.

В марте ГУФСИН Новосибирской области возглавил Алан Купеев, который ранее возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.

ГУФСИН
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