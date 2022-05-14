Мэрия Новосибирска объяснила, как продала землю в центре по сильно заниженной цене
Но не стала называть имена чиновников, кто подписывал документы в этой истории
В мэрии Новосибирска прокомментировали расследование НГС о мошенничестве по земельному участку в районе улицы Потанинской (сейчас это Ольги Жилиной, 21 и 23). Земля досталась известному новосибирскому застройщику Владиславу Крючкову в несколько раз дешевле реальной стоимости — за 3,8 миллиона рублей, хотя позднее она была оценена почти в 30 миллионов.
Изначально земельный участок под застройку находился в аренде у ООО «Сибирская экспертиза-К», но потом каким-то образом оказался у известного девелопера Владислава Крючкова. В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска отметили, что отказ предоставить участок «Сибирской экспертизе-К» и предоставление его в конечном счете Владиславу Крючкову даже оспаривался в арбитражном суде. Но истец оспорить решение мэрии не смог.
— Законность действий мэрии об отказе в предоставлении земельного участка в аренду подтверждена решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14 октября 2014 года по делу
Изначально продан земельный участок был предпринимателю Александру Асадчему. Как уточняют в мэрии, на основании его обращения, где сообщалось о присутствии на участке «нежилого общественного здания административного назначения». Предприниматель Людмила Кравчук, которая изначально претендовала на этот участок и после оспаривала сделку в суде, ранее рассказывала корреспонденту НГС, что этим «зданием административного назначения» был обшитый профильным листом обычный металлический гараж.
В этой сделке, как пояснили в мэрии, смошенничал Асадчий, купив землю почти в восемь раз дешевле. Об этом в своем решении сообщил Центральный районный суд: 26 апреля 2021 года Асадчий был приговорен к 3,5 года лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Недостающую разницу почти в 26 миллионов рублей предприниматель компенсировал городскому бюджету во время судебного процесса. В итоге земля оказалась у Крючкова, который тоже, как посчитал суд, являлся участником этой схемы. В результате известный девелопер скрылся, он объявлен в федеральный розыск.
На другие вопросы корреспондента НГС, в том числе с просьбой назвать фамилии чиновников, которые подписывали документы, в мэрии не ответили.
Напомним, 11 мая НГС опубликовал расследование о том, как известный застройщик Новосибирска обманул всех на 100 с лишним миллионов рублей, был объявлен в федеральный розыск, но скрылся и продолжает застройку города.