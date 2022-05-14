Мэрия Новосибирска объяснила, как продала землю в центре по сильно заниженной цене

Изначально продан земельный участок был предпринимателю Александру Асадчему. Как уточняют в мэрии, на основании его обращения, где сообщалось о присутствии на участке «нежилого общественного здания административного назначения». Предприниматель Людмила Кравчук, которая изначально претендовала на этот участок и после оспаривала сделку в суде, ранее рассказывала корреспонденту НГС, что этим «зданием административного назначения» был обшитый профильным листом обычный металлический гараж.

В этой сделке, как пояснили в мэрии, смошенничал Асадчий, купив землю почти в восемь раз дешевле. Об этом в своем решении сообщил Центральный районный суд: 26 апреля 2021 года Асадчий был приговорен к 3,5 года лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Недостающую разницу почти в 26 миллионов рублей предприниматель компенсировал городскому бюджету во время судебного процесса. В итоге земля оказалась у Крючкова, который тоже, как посчитал суд, являлся участником этой схемы. В результате известный девелопер скрылся, он объявлен в федеральный розыск.