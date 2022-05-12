В Нидерландах убили россиянку и ее 6-летнего сына. Полиция задержала мужа погибшей

9 мая в городе Гелдермалсен в Нидерландах загорелся дом. В спальне пожарные нашли тела женщины и ребенка с ножевыми ранениями, пишет издание De Gelderlander. Погибшие — 38-летняя россиянка Анна Мартена и ее 6-летний сын.
В тот же день полиция начала искать мужчину на черном Renault Megane — это общий автомобиль семьи Мартена. Полицейские призвали очевидцев не подходить к водителю, а немедленно звонить по номеру 112. Тогда же был выдан европейский ордер на арест Йоста Мартена — супруга убитой Анны.
Его задержали в ночь на 10 мая в Германии, неподалеку от города Падерборна в Северной Рейн-Вестфалии — примерно в 300 километрах от общины Гелдермалсен.
— То, что произошло, действительно ужасно, — приводит De Gelderlander слова мэра общины Сервааса Ступа.
Мы поговорили об обстоятельствах этой трагедии с близкой подругой Анны, которая тоже живет в Нидерландах.
Ксения Лаврская и Анна — одноклассницы, сохранившие дружбу со школы. Ксения переехала в Нидерланды в 2011 году, Анна часто приезжала к ней в гости. В 2013 году она познакомилась с гражданином Нидерландов Йостом Мартена, они стали переписываться, а в феврале 2014 года впервые встретились.
— Аня тогда еще меня спросила: «Не страшно с ним ехать?» Я ответила: вроде нет, он хороший, — рассказала Ксения 59.RU. — Они влюбились. У них с Йостом были очень трепетные отношения.
В 2015 году, в день рождения Йоста, пара поженилась в Перми, где жила Анна. В том же году родился их сын.
— Аня и Йост не ссорились. По крайней мере, я этого не видела. Конечно, бытовые ссоры есть в каждой семье. Но разборок никогда не было. Йост не вспыльчивый и совсем не агрессивный человек, замечательный любящий отец. Много занимался ребенком. Аню он обожал, — говорит собеседница. — Муж сдувал с нее пылинки, во всем ей потакал. Никаких предпосылок не было, что такое случится. Аня была счастлива в браке.
Как говорит Ксения, ее подруге переехать в Нидерланды было не так просто. В Перми остались ее семья, родители, друзья. У нее была своя фирма по графическому дизайну.
— Дома она была успешным и талантливым дизайнером, — отмечает Ксения. — Она переехала в Голландию, а в первое время здесь ты никто и зовут тебя никак. Ей пришлось всё заново начинать. Сначала она занималась только воспитанием сына, потом устроилась работать помощником в магазин одежды. В Перми она окончила ВШЭ, но экономистом никогда не работала. Вообще она очень любила моду и одежду и получила второе образование по дизайну. Поэтому новая работа ей нравилась.
Ее супруг Йост работал инженером кондиционеров и профессиональных систем охлаждения для лабораторий. У него была собственная фирма. По словам Ксении, Анна не рассказывала ей, были ли проблемы у ее супруга в работе или в личной жизни.
— В последние дни Аня никак не изменилась в поведении. Я с ней разговаривала за три дня до случившегося, — говорит Ксения. — У нее всё было хорошо.
Ксения вспоминает события 9 мая: в доме Анны произошел пожар. Определили, что очаг пожара был в спальне, именно там обнаружили тела Анны и ее сына. Причину смерти назвали не сразу. Потом стало известно, что на телах обнаружили ножевые ранения. Официально сообщили, что в розыск объявлена машина Renault Megane. Это общий автомобиль семьи Мартена.
— Конечно, я сразу узнала эту машину, — рассказала Ксения Лаврская. — Йоста поймали на следующий день, примерно, судя по новостям, в 11:00. Задержали в Германии, он проехал 300 километров от дома. Полиция Германии передаст его в Нидерланды. Ему и его адвокату запрещено давать комментарии в рамках следствия. Это закрытая информация.
Как говорит Ксения, хотя Йост и задержан как подозреваемый, она не верит, что он связан с убийством.
— Я очень надеюсь, что это большая ошибка следствия и Йост этого не совершал. Все думают, что это Йост, а он, возможно, просто увидел бездыханные тела и сбежал в панике, потому что боялся, что заподозрят его, — делится собеседница. — Я очень надеюсь, что следствие докажет, что он этого не делал. Хотя известно, что дом именно подожгли.
Друзья Анны объявили сбор для похорон. Анну с сыном кремируют в Нидерландах.
— Авиасообщение с Россией сейчас отсутствует. Прощание и похороны пройдут здесь. По местному закону, прах должен находиться в Нидерландах еще 30 суток, — говорит Ксения. — А после мы с подругами сможем привезти прах родителям. Скорее всего, в Перми мы тоже организуем прощание с Анной и ее сыном.