В Нидерландах убили россиянку и ее 6-летнего сына. Полиция задержала мужа погибшей

Его задержали в ночь на 10 мая в Германии, неподалеку от города Падерборна в Северной Рейн-Вестфалии — примерно в 300 километрах от общины Гелдермалсен.



— То, что произошло, действительно ужасно, — приводит De Gelderlander слова мэра общины Сервааса Ступа.

Мы поговорили об обстоятельствах этой трагедии с близкой подругой Анны, которая тоже живет в Нидерландах.

Ксения Лаврская и Анна — одноклассницы, сохранившие дружбу со школы. Ксения переехала в Нидерланды в 2011 году, Анна часто приезжала к ней в гости. В 2013 году она познакомилась с гражданином Нидерландов Йостом Мартена, они стали переписываться, а в феврале 2014 года впервые встретились.

— Аня тогда еще меня спросила: «Не страшно с ним ехать?» Я ответила: вроде нет, он хороший, — рассказала Ксения 59.RU. — Они влюбились. У них с Йостом были очень трепетные отношения.

В 2015 году, в день рождения Йоста, пара поженилась в Перми, где жила Анна. В том же году родился их сын.

— Аня и Йост не ссорились. По крайней мере, я этого не видела. Конечно, бытовые ссоры есть в каждой семье. Но разборок никогда не было. Йост не вспыльчивый и совсем не агрессивный человек, замечательный любящий отец. Много занимался ребенком. Аню он обожал, — говорит собеседница. — Муж сдувал с нее пылинки, во всем ей потакал. Никаких предпосылок не было, что такое случится. Аня была счастлива в браке.