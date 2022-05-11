Закладчиков мармеладных мишек с гашишем и мефедроном задержали в Новосибирске
Под видом популярных сладостей в Новосибирске распространяются наркотики
В Новосибирске транспортная полиция задержала двух двадцатилетних парней, у которых изъяли свертки с наркотиками общей массой 130 граммов.
Парни собирались распространять их с помощью закладок-тайников, сами же запрещенные вещества были замаскированы под мармеладных мишек.
Эксперты-криминалисты установили, что в сладости замешали гашишное масло и мефедрон.
Возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков в крупном размере, а также за подготовку к преступлению.
Одного молодого дилера заключили в СИЗО, другого отправили под домашний арест. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
В конце апреля НГС сообщал о том, что бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска. За свои услуги экс-сотрудник ГУФСИН получал вознаграждение от 1 до 10 тысяч рублей.