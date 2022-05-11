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Закладчиков мармеладных мишек с гашишем и мефедроном задержали в Новосибирске

Под видом популярных сладостей в Новосибирске распространяются наркотики

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Этим юношам грозит до 20 лет колонии

Этим юношам грозит до 20 лет колонии

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В Новосибирске транспортная полиция задержала двух двадцатилетних парней, у которых изъяли свертки с наркотиками общей массой 130 граммов.

Парни собирались распространять их с помощью закладок-тайников, сами же запрещенные вещества были замаскированы под мармеладных мишек.

Эксперты-криминалисты установили, что в сладости замешали гашишное масло и мефедрон.

Возбуждены уголовные дела за распространение наркотиков в крупном размере, а также за подготовку к преступлению.

По данным полиции, парни распространяли наркотики через закладки как минимум два месяца

По данным полиции, парни распространяли наркотики через закладки как минимум два месяца

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Одного молодого дилера заключили в СИЗО, другого отправили под домашний арест. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В конце апреля НГС сообщал о том, что бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска. За свои услуги экс-сотрудник ГУФСИН получал вознаграждение от 1 до 10 тысяч рублей.

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