Закладчиков мармеладных мишек с гашишем и мефедроном задержали в Новосибирске

В конце апреля НГС сообщал о том, что бывший надзиратель признался, что подрабатывал доставщиком для заключенных в СИЗО Новосибирска. За свои услуги экс-сотрудник ГУФСИН получал вознаграждение от 1 до 10 тысяч рублей.

