Спецназ ворвался в квартиру автоугонщиков в Новосибирске — видео со штурмом

В Новосибирске арестовали двух местных жителей, подозреваемых в серии угонов легковых автомобилей. В операции по их задержанию приняли участие бойцы СОБРа.



По информации ГУ МВД по НСО, двое ранее судимых новосибирцев 25 и 46 лет только в апреле 2022 года совершили шесть угонов. Подозреваемые проверяли, установлена ли в машине охранная сигнализация, и в случае ее отсутствия проникали в салон автомобиля и угоняли его.



Вероятных автоугонщиков задержали в коммунальной квартире, где подозреваемые снимали несколько комнат. К операции привлекли бойцов спецотряда быстрого реагирования регионального главка МВД. Спецназовцы взяли штурмом квартиру через окно, застав подозреваемых врасплох. Оперативники провели обыск.