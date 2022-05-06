Спецназ ворвался в квартиру автоугонщиков в Новосибирске — видео со штурмом
По версии следствия, два новосибирца угнали шесть автомобилей
В Новосибирске арестовали двух местных жителей, подозреваемых в серии угонов легковых автомобилей. В операции по их задержанию приняли участие бойцы СОБРа.
По информации ГУ МВД по НСО, двое ранее судимых новосибирцев 25 и 46 лет только в апреле 2022 года совершили шесть угонов. Подозреваемые проверяли, установлена ли в машине охранная сигнализация, и в случае ее отсутствия проникали в салон автомобиля и угоняли его.
Вероятных автоугонщиков задержали в коммунальной квартире, где подозреваемые снимали несколько комнат. К операции привлекли бойцов спецотряда быстрого реагирования регионального главка МВД. Спецназовцы взяли штурмом квартиру через окно, застав подозреваемых врасплох. Оперативники провели обыск.
— Изъято: сотовые телефоны, сим-карты, флеш-карты, банковские карты, документы и вещи, предположительно, из похищенных автомобилей, четыре колеса на литых дисках, а также полимерный пакет с веществом белого цвета, который направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе расследования полицейские также обнаружили четыре ранее похищенных автомобиля: ВАЗ-2112, «Ниссан-Цефиро», «Ниссан-Ванетт», «Тойота-Спринтер». Еще две машины, к угону которых задержанные имеют отношение, еще ищут.
Возбуждено уголовное дело по статье о «краже, совершенной с причинением значительного ущерба». На время расследования задержанные были отправлены в следственный изолятор.
Ранее журналисты НГС выяснили, какие марки автомобилей предпочитают угонщики в Новосибирске и как они угоняют машины.