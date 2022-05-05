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Сибиряк набросился с ножом на женщину после отказа познакомиться поближе, а затем убил ее соседку

Погибшая перед смертью пришла на крики о помощи

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Подсудимый признался в нападении на двух женщин

Подсудимый признался в нападении на двух женщин

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5 апреля в Новосибирском областном суде начался судебный процесс по делу о покушении на убийство и убийстве в Коченёвском районе. На скамье подсудимых оказался рецидивист Вячеслав Завьялов, чья попытка завязать отношения с женщиной привела к преступлению.

По данным следствия, 28 августа 2021 года Завьялов, находясь на железнодорожной станции «Новосибирск-Западный», познакомился с женщиной, которая ожидала поезда в компании дочери своего сожителя. Мужчина доехал с новой знакомой до станции Чик, где они расстались. Женщина отправилась домой, а Завьялов пошел следом, держась на расстоянии.

Воспользовавшись тем, что двери дома жертвы оказались не заперты, мужчина вошел в помещение, предложил выпить алкоголь и познакомиться поближе, но услышал отказ. Женщина потребовала покинуть дом.

— Мне не понравилось ее ко мне отношение. Я ударил ее сначала по щеке. Я ей сказал, дай мне сюда нож, пока ты меня не кольнула. Забрал нож и начал тыкать, — заявил Завьялов на следственном эксперименте.

Позже эксперты насчитали около 13 ударов — в голову, шею, руки. Но тяжких травм женщина не получила. В результате ее активного сопротивления Завьялов ретировался. На улице он встретил пожилую соседку потерпевшей, которая прибежала на крики о помощи. Он бросился на 63-летнюю женщину с ножом.

— С целью убийства он (Завьялов) нанес не менее двух ударов в шею и грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте преступления, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Балаганская.

Завьялов с места преступления скрылся, но в короткие сроки был задержан оперативниками в Новосибирске. Его обвинили в покушении на убийство и убийстве. На первом судебном заседании он признал свою вину «частично», пообещав рассказать подробности на стадии дачи показаний.

Если суд признает его виновным, Завьялову впоследствии грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

27 апреля в Новосибирском областном суде стартовал процесс по обвинению 57-летнего сибиряка в убийстве бывшей жены и 8-летней дочери. На суде сын подсудимого потребовал с отца 1 миллион рублей за расправу над родственниками.

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