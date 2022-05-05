Сибиряк набросился с ножом на женщину после отказа познакомиться поближе, а затем убил ее соседку

5 апреля в Новосибирском областном суде начался судебный процесс по делу о покушении на убийство и убийстве в Коченёвском районе. На скамье подсудимых оказался рецидивист Вячеслав Завьялов, чья попытка завязать отношения с женщиной привела к преступлению.



По данным следствия, 28 августа 2021 года Завьялов, находясь на железнодорожной станции «Новосибирск-Западный», познакомился с женщиной, которая ожидала поезда в компании дочери своего сожителя. Мужчина доехал с новой знакомой до станции Чик, где они расстались. Женщина отправилась домой, а Завьялов пошел следом, держась на расстоянии.

