Сибиряк набросился с ножом на женщину после отказа познакомиться поближе, а затем убил ее соседку
Погибшая перед смертью пришла на крики о помощи
5 апреля в Новосибирском областном суде начался судебный процесс по делу о покушении на убийство и убийстве в Коченёвском районе. На скамье подсудимых оказался рецидивист Вячеслав Завьялов, чья попытка завязать отношения с женщиной привела к преступлению.
По данным следствия, 28 августа 2021 года Завьялов, находясь на железнодорожной станции «Новосибирск-Западный», познакомился с женщиной, которая ожидала поезда в компании дочери своего сожителя. Мужчина доехал с новой знакомой до станции Чик, где они расстались. Женщина отправилась домой, а Завьялов пошел следом, держась на расстоянии.
Воспользовавшись тем, что двери дома жертвы оказались не заперты, мужчина вошел в помещение, предложил выпить алкоголь и познакомиться поближе, но услышал отказ. Женщина потребовала покинуть дом.
— Мне не понравилось ее ко мне отношение. Я ударил ее сначала по щеке. Я ей сказал, дай мне сюда нож, пока ты меня не кольнула. Забрал нож и начал тыкать, — заявил Завьялов на следственном эксперименте.
Позже эксперты насчитали около 13 ударов — в голову, шею, руки. Но тяжких травм женщина не получила. В результате ее активного сопротивления Завьялов ретировался. На улице он встретил пожилую соседку потерпевшей, которая прибежала на крики о помощи. Он бросился на
— С целью убийства он (Завьялов) нанес не менее двух ударов в шею и грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте преступления, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Балаганская.
Завьялов с места преступления скрылся, но в короткие сроки был задержан оперативниками в Новосибирске. Его обвинили в покушении на убийство и убийстве. На первом судебном заседании он признал свою вину «частично», пообещав рассказать подробности на стадии дачи показаний.
Если суд признает его виновным, Завьялову впоследствии грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
27 апреля в Новосибирском областном суде стартовал процесс по обвинению