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В СТО взломщики кувалдой разбили сейф с деньгами — кража попала на видео

Владелец мастерской предполагает, что они заранее продумали план

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Кража произошла около 03:00

Кража произошла около 03:00

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В Новосибирске 29 апреля ночью двое неизвестных проникли в офис станции техобслуживания «Автовинтаж» в Заельцовском районе. Они взломали сейф и украли из него почти 300 000 рублей.

О произошедшем НГС рассказал владелец СТО Сергей Мурзин. По его словам, похитители заранее подготовились к преступлению.

— Они подошли и разломали калитку в секционных воротах. Ее вскрыли буквально за 15-20 секунд. Подошли четко к сейфу и начали ломать кувалдами. Сработала сигнализация, я проснулся, посмотрел на камеры, позвонил в ГБР, там сказали, что выезжают. Я тоже поехал, но на месте воров уже не было, — сказал владелец в разговоре с НГС.

Судя по кадрам с камеры из офиса, похитители знали, где находится сейф. На видео можно услышать, что некто говорит им по рации или похожему устройству: «Три с половиной минуты, три минуты». Другие слова сложно разобрать. После того как воры взломали сейф, они ушли с деньгами.

По словам владельца мастерской, на место приехала полиция и изучила место преступления.

По словам Сергея, полиция изучила место происшествия, зафиксировала все следы.

— Это мог быть кто угодно. Через офис проходит много людей: клиенты, экспедиторы. Но шли подготовленными, инструмент у них был именно для этого сейфа. Не просто какая-то монтировка, а кувалду взяли, знали, как ломать. Сейфа два стоит в помещении одинаковых. Во втором денег нет, — пояснил Сергей Мурзин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В конце февраля в Новосибирске ограбили медицинский центр. Когда они услышали сигнализацию, то схватили первый попавшийся сейф. В нем были медицинские документы.

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