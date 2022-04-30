В СТО взломщики кувалдой разбили сейф с деньгами — кража попала на видео

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В конце февраля в Новосибирске ограбили медицинский центр. Когда они услышали сигнализацию, то схватили первый попавшийся сейф. В нем были медицинские документы.