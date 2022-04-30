В СТО взломщики кувалдой разбили сейф с деньгами — кража попала на видео
Владелец мастерской предполагает, что они заранее продумали план
В Новосибирске 29 апреля ночью двое неизвестных проникли в офис станции техобслуживания «Автовинтаж» в Заельцовском районе. Они взломали сейф и украли из него почти
О произошедшем НГС рассказал владелец СТО Сергей Мурзин. По его словам, похитители заранее подготовились к преступлению.
— Они подошли и разломали калитку в секционных воротах. Ее вскрыли буквально за
Судя по кадрам с камеры из офиса, похитители знали, где находится сейф. На видео можно услышать, что некто говорит им по рации или похожему устройству: «Три с половиной минуты, три минуты». Другие слова сложно разобрать. После того как воры взломали сейф, они ушли с деньгами.
По словам владельца мастерской, на место приехала полиция и изучила место преступления.
По словам Сергея, полиция изучила место происшествия, зафиксировала все следы.
— Это мог быть кто угодно. Через офис проходит много людей: клиенты, экспедиторы. Но шли подготовленными, инструмент у них был именно для этого сейфа. Не просто какая-то монтировка, а кувалду взяли, знали, как ломать. Сейфа два стоит в помещении одинаковых. Во втором денег нет, — пояснил Сергей Мурзин.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
В конце февраля в Новосибирске ограбили медицинский центр. Когда они услышали сигнализацию, то схватили первый попавшийся сейф. В нем были медицинские документы.