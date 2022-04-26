Как два охранника ограбили банк и вынесли 21 миллион: вся история в видео

Два друга инсценировали ограбление: один (он работал охранником в банке) был жертвой, другой — грабителем. Думали, что заживут красивой жизнью: в инкассаторской сумке, которую они присвоили, был 21 миллион рублей. План разрабатывали год — чтобы было не подкопаться.



Но следователи, когда смотрели видео, сразу заметили неестественное поведение «актеров».



Деньги грабители прятали в пианино и под капотом машины. На днях оба получили по шесть лет лишения свободы. Подробности этой истории мы рассказываем в видео.

