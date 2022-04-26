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Как два охранника ограбили банк и вынесли 21 миллион: вся история в видео

Друзья мечтали красиво пожить, но быстро попались

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Два друга инсценировали ограбление: один (он работал охранником в банке) был жертвой, другой — грабителем. Думали, что заживут красивой жизнью: в инкассаторской сумке, которую они присвоили, был 21 миллион рублей. План разрабатывали год — чтобы было не подкопаться.

Но следователи, когда смотрели видео, сразу заметили неестественное поведение «актеров».

Деньги грабители прятали в пианино и под капотом машины. На днях оба получили по шесть лет лишения свободы. Подробности этой истории мы рассказываем в видео.

Также весь сюжет — в отдельном материале.

Похожая история случилась в Ачинске: там пропала 31-летняя кассирша «Альфа-банка» Анна Григорьева. Вместе с ней из отделения исчезли 23 миллиона рублей. Неделю все следили за детективной историей с версиями про самоубийство и угрозами неизвестных. Позже оказалось, что так родственники и друзья кассирши хотели прикрыть банальную кражу. Спустя неделю Анна сама пришла в полицию с повинной.

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